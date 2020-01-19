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20 января • обновлено в 00:31
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"Назовем теми, кто не вызывает конфликт": Зеленский намекнул на обратную декоммунизацию в Украине

2.6т
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Переименование улиц в Украине в честь героев-националистов было довольно спорным.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Times Of Israel. Он объяснил, что дело в украинцах разных поколений и которые проживают в разных частях страны с различной историей.

"Это касается не только улиц, но и памятников. Вопрос в том, как люди с разной историей, с разными взглядами могут жить вместе на практике. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем. Это очень сложный и деликатный вопрос. Есть герои, которых почитают на западе и в центре Украины, и есть другие украинцы, у которых есть свои герои и которые думают иначе. И я понимаю разные чувства", – пояснил Зеленский.

Зеленский намекнул на обратную декоммунизацию в Украине

Зеленский намекнул на обратную декоммунизацию в Украине

timesofisrael.com

Украинский лидер пришел к выводу, что сейчас украинцам надо строить общую историю.

"И именно поэтому я сказал несколько раз, очень четко: когда у нас сложная история, давайте построим общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем. Назовем памятники и улицы для тех людей, чьи имена не провоцируют конфликт", – сказал президент.

"В настоящее время у нас есть свои современные герои люди, которые сделали историю, ученые, люди в освоении космоса, великие спортсмены, многие писатели... Люди, которых уважают во всех уголках Украины. Давайте держать политику подальше от этой проблемы", — добавил он.

Зеленский намекнул на обратную декоммунизацию в Украине

Зеленский намекнул на обратную декоммунизацию в Украине

timesofisrael.com

Также на OBOZREVATEL вы можете прочесть самое интересное из интервью Владимира Зеленского израильскому СМИ. В нем он рассказао о Донбассе, президенте РФ Владимире Путине, коррупции и лидере США Дональде Трампе.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Израиль
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Иванович Василий
Иванович Василий
Придя на задел в обществе, созданный предшественником, мало шансов поменять предыдущее, если оно устоялось, пусть и кажется кому-то спорным. Подкорректировать "спокойно" в то самое "более спокойное" русло - реально лишь то, что создается в текущий период, в свой собственный, новое, а иначе - сам себя поставишь в то самое "спорное и неуживчивое" состояние, по поводу которого пытаешься рассуждать и беспокоиться. Один заход ему пока не удался - "люстрация наоборот", на втором - решил с улиц начать?..
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Сам собі протирічить. А як же - нема різниці, як називається вулиця? Отаке ніщо нав'язує українцям свої погляди. Боюсь погромів.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Будут улицы Суворова и Кутузова, Пушкина и Екатерины-матушки! А тех, кто не согласен - заставим на коленях ползти по ним и целовать русское знамя!
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