Назначены временные руководители таможни и налоговой: кто заменит Нефьодова и Верланова

Юрий Сергиенко Политика 21:36, 24.04.2020 Обновлено: 21:38, 24.04.2020

Назначены временные исполняющие обязанности Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины.

Главным налоговиком стал руководитель одного из департаментов Игорь Муратов, врио налоговой – замглавы службы Михаил Титарчук, сообщается на странице Министерства финансов в Facebook.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что к уволенным Максиму Нефьодову и Сергею Верланову потеряно доверие.

"В современных условиях их пребывание на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей и должны уйти", – пояснил министр.

Марченко также сообщил о перезапуске обоих служб.

"Мы готовим институциональные изменения в обоих ведомствах. Формируем новые управленческие команды. Определяем внутренние структуры и функционал. Речь идет о рестарт обеих служб", – отметил он.Также Марченко

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин уволил Максима Нефьодова с должности главы Государственной таможенной службы, а Сергея Верланова – с должности главы Государственной налоговой службы.

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