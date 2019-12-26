Главная Новости
26 декабря • обновлено в 14:01
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский провалился в регионах: кто обрушил рейтинг "слуг" в Украине и к чему это приведет

1.3т
Читать материал на украинском

После победы на президентских выборах Владимир Зеленский пообещал полную перезагрузку власти. За полгода работы на своей должности он уже успел назначить с десяток глав ОГА по всем регионам Украины.

При этом чаще всего новые кадры не оправдывают ожидания, местные выборы показали низкие результаты “Слуги народа”, а глава государства уже проводит срочные увольнения. Всему виной провальная политика замглавы Офиса президента Сергея Трофимова, который отвечает за губернаторов по всех областях Украины.

Почему команде Зе не удается справиться с натиском непрофессионалов и как в ОП продают лакомые места в материале OBOZREVATEL.

Почему люди Зе не справляются в регионах?

С момента инаугурации Владимир Зеленский провел целый ряд кадровых назначений в регионах. Практически все главы ОГА в Украине представляют интересы президента. Несмотря на все заявления об открытых конкурсах, “лифты” для порядочных чиновников и украинцев из бизнеса или общественного сектора, чаще всего назначения проходят по договорняку, за конкретные суммы и через ближайшего к президенту человека, но об этом чуть ниже.

Новости
В Офисе президента встали на защиту УПЦ МП

За каденцию Зеленский уволил 4-х назначенных им же глав ОГА. Речь идет о губернаторах: Киевской области (Михаил Бно-Айриян), Луганской (Виталий Комарницкий), Закарпатской (Игорь Бондаренко), Львовской (Маркиян Мальский).

По сути каждый из назначенных руководителей проработал всего несколько месяцев и не смог удержаться на своем месте. Это объясняется как проблемами в каждом конкретном регионе, так и низкой поддержкой партии на местах. Недавние провальные результаты выборов в ОТО тому яркое подтверждение. "Слуга народа" проиграла практически все выборы самовыдвиженцам, а помощь бренда СН уже не может гарантировать победу.

Кто у Зе курирует регионы

Ситуативные назначения в регионы курирует ближайшее окружение Владимира Зеленского – помощник Андрей Ермак, глава ОП Андрей Богдан и его зам Сергей Трофимов.

Неофициальным куратором регионов в ОП считается именно Трофимов, который следит за работой областей, а также за взаимодействием глав ОГА. Это прямо подтвердил и уволенный Бно-Айриян в недавнем интервью. Трофимов лично предлагал некоторых людей на руководящие должности в области. При этом он не отрицает, что "человек Трофимова" мог заниматься коррупционной деятельностью.

Сергей Трофимов

Сергей Трофимов

Новости
"Меня заплюют!" Мендель высказалась о команде, которую набрал Зеленский

"Мне сложно сказать. Исключать этого (лоббирования интересов. – Ред.) нельзя", – отметил экс-глава Киевщины.

Ранее OBOZREVATEL уже писал, что замглавы ОП неоднократно подвергался критики и на собраниях фракции “Слуги народа”, К примеру, 17 октября на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком Трофимова раскритиковали за дележку должностей в регионах.

“Премьер откровенно сказал, что сейчас за кадровые вопросы в регионах отвечает замглавы ОП Сергей Трофимов. Он формирует списки людей и предлагает их уже на согласование в Кабмин. При этом с кадрами в стране проблема”, – пояснил собеседник издания.

Интересную информацию о договорняках в Закарпатской ОГА и позиции Игоря Бондаренко сообщил источник OBOZREVATEL в местном политикуме. “Бондаренко связан с группировкой экс-нардепа Виктора Ланьо. Дело в том, что в обладминистрации еще со времен Геннадия Москаля 1-м замом работает Иван Дуран. Его поставил туда Ланьо. За полгода работы Бондаренко поменял всех замов, кроме Дурана.

Новости
Россия захватила Крым из-за языкового закона? "Слугу народа" поймали на ошибке

Также единственной поддержкой в области для Бондаренко была группа "Відродження" в облсовете, это бывшие регионалы. С другими у него не складывались отношения. В районы он назначал руководителям бывших регионалов. Бондаренко также не сумел стать полноценным губернатором, который может влиять на ситуацию в области. Очень многие вопросы, которые требовали вмешательства именно Бондаренко, он почему-то делегировал своим заместителям.

Даже традиционные аппаратные совещания раз в неделю он отменил и вообще не проводил. Он не смог даже уговорить или заставить глав сельсоветов, которые реально выигрывают выборы, идти под брендом "Слуги народа". Хотя осуждать его за провальные выборы сложно, поскольку в целом рейтинг партии сильно упал”, – подчеркнул собеседник.

Игорь Бондаренко

Игорь Бондаренко

"Гордон"

Получается, что несмотря на публичные призывы к "честной политике", в регионах многие вопросы решаются старыми путями. Политики топ-уровня продолжают продвигать на местах своих людей по договоренностям.

Аналогичные проблемы наблюдались с главой Львовской ОГА Маркияном Мальским, он не смог обеспечить поддержку Зеленского в оппозиционном регионе. Не удержался в своей должности и Виталий Корманицкий, который ранее помогал президенту в Луганской области, а также планировал заниматься реинтеграцией Донбасса.

По информации источников OBOZREVATEL, плохи дела и у ставленников Трофимова в Николаевской (Александр Стадник) и Одесской областях (Максим Куцый). Их влияние на местную политику сводится к нулю, а партия "Слуга народа" теряет рейтинг.

Если дела пойдут так и дальше, то региональная политика Офиса президента полностью поставит крест на местных выборах в 2020 году. Ведь на ключевые должности назначаются люди благодаря договорнякам, а не личным качествам и профессионализму.

Ярким примером такой политики является скандальный нардеп Александр Корявченков ("Юзик"), который стал "смотрящим" за Кривым Рогом благодаря хорошим и давним отношениям с президентом Украины.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Эксклюзив
Персона
Сергей Трофимов
Место
Украина
Теги
губернатор рейтинг губернаторов
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
5
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Всем известно кто петя постарался )))))опять мечтает к корыту припасть))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги