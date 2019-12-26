Зеленский провалился в регионах: кто обрушил рейтинг "слуг" в Украине и к чему это приведет

После победы на президентских выборах Владимир Зеленский пообещал полную перезагрузку власти. За полгода работы на своей должности он уже успел назначить с десяток глав ОГА по всем регионам Украины.

При этом чаще всего новые кадры не оправдывают ожидания, местные выборы показали низкие результаты “Слуги народа”, а глава государства уже проводит срочные увольнения. Всему виной – провальная политика замглавы Офиса президента Сергея Трофимова, который отвечает за губернаторов по всех областях Украины.

Почему команде Зе не удается справиться с натиском непрофессионалов и как в ОП продают лакомые места – в материале OBOZREVATEL.

Почему люди Зе не справляются в регионах?

С момента инаугурации Владимир Зеленский провел целый ряд кадровых назначений в регионах. Практически все главы ОГА в Украине представляют интересы президента. Несмотря на все заявления об открытых конкурсах, “лифты” для порядочных чиновников и украинцев из бизнеса или общественного сектора, чаще всего назначения проходят по договорняку, за конкретные суммы и через ближайшего к президенту человека, но об этом чуть ниже.

Новости В Офисе президента встали на защиту УПЦ МП

За каденцию Зеленский уволил 4-х назначенных им же глав ОГА. Речь идет о губернаторах: Киевской области (Михаил Бно-Айриян), Луганской (Виталий Комарницкий), Закарпатской (Игорь Бондаренко), Львовской (Маркиян Мальский).

По сути каждый из назначенных руководителей проработал всего несколько месяцев и не смог удержаться на своем месте. Это объясняется как проблемами в каждом конкретном регионе, так и низкой поддержкой партии на местах. Недавние провальные результаты выборов в ОТО тому яркое подтверждение. "Слуга народа" проиграла практически все выборы самовыдвиженцам, а помощь бренда СН уже не может гарантировать победу.

Кто у Зе курирует регионы

Ситуативные назначения в регионы курирует ближайшее окружение Владимира Зеленского – помощник Андрей Ермак, глава ОП Андрей Богдан и его зам Сергей Трофимов.

Неофициальным куратором регионов в ОП считается именно Трофимов, который следит за работой областей, а также за взаимодействием глав ОГА. Это прямо подтвердил и уволенный Бно-Айриян в недавнем интервью. Трофимов лично предлагал некоторых людей на руководящие должности в области. При этом он не отрицает, что "человек Трофимова" мог заниматься коррупционной деятельностью.

Сергей Трофимов

"Мне сложно сказать. Исключать этого (лоббирования интересов. – Ред.) нельзя", – отметил экс-глава Киевщины.

Ранее OBOZREVATEL уже писал, что замглавы ОП неоднократно подвергался критики и на собраниях фракции “Слуги народа”, К примеру, 17 октября на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком Трофимова раскритиковали за дележку должностей в регионах.

“Премьер откровенно сказал, что сейчас за кадровые вопросы в регионах отвечает замглавы ОП Сергей Трофимов. Он формирует списки людей и предлагает их уже на согласование в Кабмин. При этом с кадрами в стране проблема”, – пояснил собеседник издания.

Интересную информацию о договорняках в Закарпатской ОГА и позиции Игоря Бондаренко сообщил источник OBOZREVATEL в местном политикуме. “Бондаренко связан с группировкой экс-нардепа Виктора Ланьо. Дело в том, что в обладминистрации еще со времен Геннадия Москаля 1-м замом работает Иван Дуран. Его поставил туда Ланьо. За полгода работы Бондаренко поменял всех замов, кроме Дурана.

Также единственной поддержкой в области для Бондаренко была группа "Відродження" в облсовете, это бывшие регионалы. С другими у него не складывались отношения. В районы он назначал руководителям бывших регионалов. Бондаренко также не сумел стать полноценным губернатором, который может влиять на ситуацию в области. Очень многие вопросы, которые требовали вмешательства именно Бондаренко, он почему-то делегировал своим заместителям.

Даже традиционные аппаратные совещания раз в неделю он отменил и вообще не проводил. Он не смог даже уговорить или заставить глав сельсоветов, которые реально выигрывают выборы, идти под брендом "Слуги народа". Хотя осуждать его за провальные выборы сложно, поскольку в целом рейтинг партии сильно упал”, – подчеркнул собеседник.

Игорь Бондаренко "Гордон"

Получается, что несмотря на публичные призывы к "честной политике", в регионах многие вопросы решаются старыми путями. Политики топ-уровня продолжают продвигать на местах своих людей по договоренностям.

Аналогичные проблемы наблюдались с главой Львовской ОГА Маркияном Мальским, он не смог обеспечить поддержку Зеленского в оппозиционном регионе. Не удержался в своей должности и Виталий Корманицкий, который ранее помогал президенту в Луганской области, а также планировал заниматься реинтеграцией Донбасса.

По информации источников OBOZREVATEL, плохи дела и у ставленников Трофимова в Николаевской (Александр Стадник) и Одесской областях (Максим Куцый). Их влияние на местную политику сводится к нулю, а партия "Слуга народа" теряет рейтинг.

Если дела пойдут так и дальше, то региональная политика Офиса президента полностью поставит крест на местных выборах в 2020 году. Ведь на ключевые должности назначаются люди благодаря договорнякам, а не личным качествам и профессионализму.

Ярким примером такой политики является скандальный нардеп Александр Корявченков ("Юзик"), который стал "смотрящим" за Кривым Рогом благодаря хорошим и давним отношениям с президентом Украины.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!