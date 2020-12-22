Назначение, в обход Парламента, Юрия Витренко и.о. министра энергетики - это удар с разбега собственной головой в штангу. Зеленский плюнул сам себе в лицо, не говоря уже о людях.

"Я ваш приговор",- говорил Владимир Зеленский Порошенко.

Сегодняшнее назначение - и есть приговор самому Зеленскому. И демонстрация абсолютного пренебрежения к своим избирателям.

Юрий Витренко - подельник Андрея Коболева - несколько лет керувал Нефтегазом, вытаскивая оттуда сотни миллионов, получая колоссальные зарплаты и премии, и создавая теневые схемы по уничтожению украинской ГТС в угоду западным кураторам.

Потом ребята поссорились, и им стало тесно в одной лодке. Вот и разбежались.

Как говорится, "Боливар двоих не выдержит".

Коболев заручился поддержкой транснациональных корпораций, и стал недосягаем и неподконтролен правительству Украины, как и весь ГОСУДАРСТВЕННЫЙ Нефтегаз. Ну а Витренко стал человеком ИВК, который и двигает своего нового фаворита к Премьерству, убедив Зеленского в необходимости такого шага с целью создать противовес Коболеву и Ко.

Это назначение стало вызовом ещё и Парламенту, который провалил голосование за назначение Витренко. Возникает резонный вопрос: и на*рена нам такой Парламент, если можно вообще не считаться с его решениями.

Но главное не в этом. Подобные назначения, на мой взгляд, больше, чем преступление. Это фатальная ошибка Президента Зеленского, которая приведёт его к политическому фиаско в короткий срок.

В общем, обещанная ломка коррупционной системы и посадки уже позади. Система поглотила Зеленского.

Занавес...