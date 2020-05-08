Украина теряет союзника и врага России: как Саакашвили спровоцировал дипломатический скандал

Украина попала в дипломатический скандал из-за назначения бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской областной госадминистрации Михеила Саакашвили, многократно осужденного у себя на родине, в комитет реформ. В частности, Грузия уже заявила об отзыве для консультаций своего посла из Киева Теймураза Шарашенидзе.

Говорить о полном разрыве отношений пока рано, но и дружеских шагов от Тбилиси ждать не стоит. Эксперты же намекают, что Украина теряет своего союзника и врага России.

Почему в Грузии так не любят Саакашвили и чем чревато его возвращение в украинскую политику – разбирался OBOZREVATEL.

В Грузии устроили демарш

В Тбилиси решили показательно ответить на следующий день после появления официальной информации о назначении Саакашвили. Министр иностранных дел страны Давид Залкалиани подчеркнул, что снижение должности с вице-премьер-министра до главы консультативного органа – это как заслуга грузинского лобби, так и скептическое отношение украинских политиков к неоднозначной фигуре.

"Несмотря на это, со стороны стратегического партнера даже подобное назначение человека, осужденного и разыскиваемого судебной системой Грузии, вызывает вопросы. Поэтому принято решение о вызове в Тбилиси на консультации чрезвычайного и полномочного посла г-на Теймураза Шарашенидзе. Это является принятым в дипломатической практике шагом, который, в данном случае, указывает на возникновения определенных проблем в отношениях и на необходимость консультации с послом для определения последующих действий", – заявил Залкалиани.

Давид Залкалиани Eadaily

Также, как сообщают источники OBOZREVATEL в МИД, Шарашенидзе приедет в дипломатическое ведомство Украины и подаст соответствующую ноту протеста.

Украина в ответ своего посла отзывать не будет. Президент Владимир Зеленский уже заявил, что решение Грузии является ошибочным, но при этом у двух стран остаются прекрасные отношения.

Чем чреват конфликт

Несмотря на возмущения вокруг будущей роли Саакашвили в украинской политике, Тблиси не намерен окончательно разрывать отношения с Киевом.

"Независимо на это неприятное решение, в качестве последующего шага, мы естественно не рассматриваем разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства, что не соответствовало бы духу дружбы двух стран, нашим общим стремлениям и целям", – цитирует для OBOZREVATEL главу грузинского МИДа посольство в Киеве.

Тем не менее такой шаг – путь к охлаждению отношений между Тбилиси и Киевом, считает эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская. По ее словам, ситуация повлияет на взаимоотношение двух стран и это прямо выгодно России.

"Мы с Грузией синхронно идем на пути к НАТО и другим евроатлантическим процессам. И такое напряжение между нами ослабляет возможность коллективного давления на структуры Альянса в вопросах сближения. Это на руку России и ее политике", – пояснила Осмоловская.

Источник OBOZREVATEL в Офисе президента назвал назначение Саакашвили – попыткой "держать в тонусе" Кабинет министров Украины. Должность в Нацсовете реформ более-менее подходит на эту роль, ведь никакой ответственности за реальную работу у этого органа нет, а официальный статус есть.

По задумке Банковой, Михо возьмет неформальный, но очень публичный контроль за работой правительства. В этой ситуации благодаря своей узнаваемости и эксцентричности он будет подстегивать работу премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Кем назначили Саакашвили в Украине

6 мая президент Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ при Нацсовете реформ. Это во многом формальная должность и не имеет конкретных полномочий. Ведь главная задача – стратегическое планирование, а также согласование позиций по внедрению единой государственной политики реформ и их реализации.

Михеил Саакашвили

Нацсовет реформ действует как специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Ведь именно глава государства руководит им. Следовательно, в его обязанности входит и назначение состава.

Сам совет был создан в 2014 году пятым президентом Украины Петром Порошенко. Однако его последнее заседание состоялось еще 2 марта 2018 года. Тогда оно было посвящено изменениям в сфере валютного регулирования. В целом с момента своего существования Нацсовет реформ собирался 28 раз.

Почему в Тбилиси не любят Михо

В отношении него возбужено сразу несколько уголовных дел. Многие местные политики, и рядовые грузины часто сравнивают его с Виктором Януковичем. За что его там судят?

Насильственный разгон протестной акции в ноябре 2007-го с превышением служебных полномочий. Кроме того, Саакашвили причастен к вторжению спецназа в офис телеканала "Имеди". Тогда телекомпанию незаконно забрали у владельца Бадри Патаркацишвили.

За счет бюджета бывший президент арендовал яхту , оплачивал процедуру похудения, жил в дорогих гостиницах. Так, прокуратура Грузии утверждает, что Саакашвили тратил "значительные суммы" на личные нужды и свою семью через фонды госохраны. В общей сложности экс-президент потратил 8,8 млн лари (около $5,9 млн). Испанский повар и личный дизайнер обошлись бюджету Грузии в 300 тыс. лари ($174 тыс.), процедура похудения Саакашвили стоила $113 тыс., еще 500 тыс. лари ($290 тыс.) бывший президент потратил на аренду самолетов.

Кроме того, Саакашвили обвинили в незаконном помиловании в 2008 году высокопоставленных сотрудников департамента конституционной безопасности МВД Грузии — Гии Алании, Автандила Апциаури, Александра Гачавы и Михеила Бибилуридзе. Их посадили за убийство 28 января 2006 года банковского служащего Сандро Гиргвлиани.

Именно поэтому в истории с назначением Саакашвили пока мало позитивных моментов. С одной стороны его новая должность – символична и не имеет реальных механизмов влиять на реформы.

С другой – Украина получила конфронтацию с Грузией. Назвать это трагедией пока нельзя, но политических и социально-экономических дивидендов тут тоже нет. Учитывая нестабильную ситуацию как с ЕС, так и США, а также активность России в регионе – терять поддержку маленькой, но дружной страны решение нелогичное.