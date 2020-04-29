Пролетел над Кабмином? Есть ли будущее у Саакашвили в украинской политике

Назначить в Кабинет министров Украины Михеила Саакашвили с ходу не вышло. У противоречивой кандидатуры "реформатора" очень много оппонентов.

За годы своей деятельности Михо собрал столько негатива, что видеть в политике его не хотят как в Кабмине, так и в Верховной Раде. Но попытки "протянуть" его назначение все еще продолжаются, хотя источники в "Слуге народа" намекают, что Саакашвили вынужденно отправят в Нацсовет реформ.

Сможет ли Михеил вернуться в украинскую политику и почему все так сплочились против него – разбирался OBOZREVATEL.

Саакашвили никто не хочет

Должность вице-премьер-министра по вопросам реформ – это прерогатива Кабмина.

Правительство должно отправить представление в Верховную Раду на назначения на эту должность Михо.

После этого спикер парламента с предварительного согласия монобольшинства вносит этот вопрос на повестку дня 30 апреля.

Затем уже проходит голосование 226 голосами "за", минимум.

Как видим, процедура требует одобрения как минимум двух политиков – премьер-министра Дениса Шмыгаля и спикера Рады Дмитрия Разумкова. А также поддержку монобольшинства, или на крайний случай других фракций парламента.

Загвоздка с назначением Саакашвили возникла еще на уровне Верховной Рады в пятницу, 24 апреля. Михо прибыл на закрытую встречу фракции "Слуги народа" и полтора часа говорил "обо всем и ни о чем".

К примеру, глава комитета социальной политики Галина Третьякова осталась недовольна встречей с Саакашвили. По ее словам, она не услышала конкретики и не смогла до конца сформировать картину будущей работы Михо.

"Я хотела от него услышать, как именно он будет внедрять все свои идеи, ведь должность вице-премьера не имеет особого инструментария. Как он именно планирует работать с народными депутатами, с министрами. Кто у него в команде и какие ставит сроки реформ. К сожалению, ничего внятного в ответ не услышала", – подчеркнула сразу же после встречи в комментарии OBOZREVATEL парламентарий.

Обсуждения действительно проходили вяло и по информации одного из источника во фракции, в чатах групп СН "за" Михо готовы голосовать лишь чуть больше сотни нардепов. Возможно после отдельной беседы цифра увеличится до 160-170 человек, что тоже достаточно мало.

Причин несколько:

как написано выше – нет конкретики: что, когда и как будет делать экс-президент Грузии;

почему именно в Кабмин, а не на другую должность;

где гарантии, что через пару месяцев он не устроит политическое шоу и не объявит всех "барыгами"?

"Внутри фракции есть группа нардепов, которые хотят видеть Михо во власти. Но у весомой части людей иное мнение, ведь риски назначить Саакашвили в Кабмин и получить бомбу замедленного действия достаточно велики. К тому же у него нет ни команды, ни конкретной программы, а должность вице-премьер-министра по реформам не дает реальные рычаги внедрения и контроля тех самых реформ", – рассказал на условиях анонимности один из нардепов.

Резко против назначения уже публично выступили в "Европейской солидарности" и "Оппозиционной платформе – За жизнь". В "Голосе" судя по нейтрально-позитивным оценкам Михо, поддержка за него будет. В группах "За майбутнє" и "Довіра" при большом желании Офиса президента голоса найдутся.

Неоднозначно в отношении Саакашвили выступил и глава ВРУ Дмитрий Разумков. Как сообщают источники OBOZREVATEL в Кабмине, не рад Михо и Денис Шмыгаль. Вчера он отказался вносить предоставление в ВРУ на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ.

Владимир Зеленский же не делает резких движений. И судя по всему, уже не сделает. Сразу несколько собеседников OBOZREVATEL в СН подтвердили, что переговоры по Саакашвили и сбор голосов идут очень мляво. Без особых движений.

Еще один собеседник, близкий к руководству монобольшинства, подтвердил информацию, что Михо переведут в Национальный совет реформ. Дабы сохранить и его лицо, и авторитет президента.

Судя по всему, история с Саакашвили и Кабмином закончится провалом. Даже если его и назначат в Нацсовет реформ, то такая рокировка будет выглядеть как минимум странно.

В Грузии бьют в колокола

В истории вокруг возможного назначения Саакашвили есть и другой немаловажный фактор – Грузия. В стране резко отреагировали на попытки украинских властей продвинуть Михо в правительстве.

И несмотря на тот факт, что Михо является гражданином Украины, давление со стороны Тбилиси уже чувствуется. К примеру, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неприемлемыми и непонятными планы руководства Украины назначить бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам в стране.

Официальное письмо от спикера парламента Грузии было отправлено и на Верховную Раду. Спикер Арчил Талаквадзе прямо заявил, что в случае назначения Саакашвили это "подорвет отношения между двумя странами и омрачит сотрудничество".

Почему в Грузии так резко реагируют на Михо? Дело в том, что там у него есть несколько уголовных дел.

Одно из преступлений, в котором обвиняют грузинского "реформатора" – насильственный разгон протестной акции в ноябре 2007-го с превышением служебных полномочий. Кроме того, Саакашвили причастен к вторжению спецназа в офис телеканала "Имеди". Тогда телекомпанию незаконно забрали у владельца Бадри Патаркацишвили.

Михеил Саакашвили Газета

За счет бюджета бывший президент арендовал яхту, оплачивал процедуру похудения, жил в дорогих гостиницах. Так, прокуратура Грузии утверждает, что Саакашвили тратил "значительные суммы" на личные нужды и свою семью через фонды госохраны. В общей сложности экс-президент потратил 8,8 млн лари (около $5,9 млн). Испанский повар и личный дизайнер обошлись бюджету Грузии в 300 тыс. лари ($174 тыс.), процедура похудения Саакашвили стоила $113 тыс., еще 500 тыс. лари ($290 тыс.) бывший президент потратил на аренду самолетов.

Кроме того, Саакашвили обвинили в незаконном помиловании в 2008 году высокопоставленных сотрудников департамента конституционной безопасности МВД Грузии — Гии Алании, Автандила Апциаури, Александра Гачавы и Михеила Бибилуридзе. Их посадили за убийство 28 января 2006 года банковского служащего Сандро Гиргвлиани.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!