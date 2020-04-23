Назначение Саакашвили: в "Слуге народа" рассказали о неожиданных проблемах

Верховная Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ во вторник или среду, 28-29 апреля.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24", передает Укринформ.

Изначально ожидалось, что голосование по Саакашвили состоится в пятницу, 24 апреля, однако он ведет переговоры также с другими фракциями.

"На завтра этого вопроса в повестке дня Рады нет, и у нас есть в принципе сомнения, будет ли он добавлен президентом. То есть, возможно, речь идет о самом голосовании по этому кадровому вопросу где-то на следующей неделе, во вторник, среду", – рассказал Корниенко.

Он добавил, что у членов фракции "Слуга народа" разные настроения относительно возможного назначения Саакашвили.

Зеленский и Саакашвили

Как писал OBOZREVATEL, на своей странице в Facebook Михаел Саакашвили подтвердил информацию и заявил, что у него уже была содержательная беседа с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Экс-президент Грузии подчеркнул, что поддерживал Зеленского еще со времен выборов.

Социальные сети буквально разрываются от новости о том, что Саакашвили может войти в состав украинского правительства. Многие пользователи отмечают, что бывшего главу Грузии уже пытались привлечь к реформированию страны, но эффекта не последовало.