Назначена дата второго тура выборов мэра Львова

Городская территориальная избирательная комиссия назначила второй тур выборов мэра Львова на 22 ноября.

Об этом ZAXID.NET сообщил руководитель ТИК Игорь Слипецкий. В нем примут участие бывший глава Львовской ОГА Олег Синютка и действующий мэр города Андрей Садовый.

По результатам первого тура Садовый получил 40,09% голосов (его поддержали 91 131 избиратель), Синютка – 31,1% (70 682). Явка избирателей составила 39,47%.

Ранее в гражданской сети "Опора" прогнозировали, что второй тур местных выборов состоится в городах с численностью населения более 75 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Центральной избирательной комиссии заявили, что второй тур может затянуться до декабря. Причиной тому могут стать возможные судебные разбирательства.

Напомним, что местные выборы в Украине состоялись 25 октября.