Назначен официальный спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу

Советником украинской делегации по информационной политике в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) стал Алексей Арестович.

Об этом он сообщил сам на своей странице в Facebook. Он назначен советником по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины.

"Приглашаю заинтересованных лиц, прежде всего журналистов, обращаться ко мне за комментариями по вопросам, связанным с работой делегации; средства и формы более тесного сотрудничества установим чуть позже", – написал он.

Пост о назначении на должность советника ТКГ Facebook Алексей Арестович

В 2017 году Арестович разместил на своей странице пост, в котором признавался, что "много врал..., начиная с весны 2014 года". И уточнил, что "не искажал факты, а "не до конца говорил, что на самом деле думал".

"Теперь о моей истинной позиции.

1. Я – не патриот. Причем не только Украины, а и любого национального государства как такового.

Я патриот "5-го проекта", проекта объединенной Земли в духе Тейяра де Шардена и Вернадского", – написал он.

И уточнил, что "Киборгам" "предпочитает "Через тернии к звездам".

Он также подчеркнул, что "на вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, борьбы, побед и поражений, становления наций, языка/-ов, закрытия исторических ран" смотрит, "как солдат на вошь".

"Именно поэтому я возвращаюсь на язык, на котором мне удобно говорить", – пояснил Арестович.

"Если Вы – патриот, я уважаю ваши взгляды. Но мне сильно не нравится та версия патриотизма, на которой мы все дружно поехали. Если для патриотизма нужно что-то замалчивать и кого-то подавлять, я в таком патриотизме не участвую.

2. Именно потому, что меня совершенно не колышат национальные вопросы, я не уезжаю (пока, во всяком случае) из Украины", – написал блогер.

Пост Арестовича 2017 года в соцсети Facebook Олексій Арестович

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что вместо исключенного из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Витольда Фокина нужно назначить одного из народных депутатов. Такое мнение выразил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.