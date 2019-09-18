Назначен новый переговорщик по Донбассу: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Алексея Резникова представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

Соответствующий указ №701/2019 "О внесении изменения в указ президента Украины от 19 июня 2019 № 414" опубликовали на сайте главы государства.

"На частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 № 414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе" уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", – говорится в документе.

Алексей Резников Аsters

Резников – украинский юрист, партнер юридической фирмы "Астерс". С июня 2014 года по декабрь 2015-го он занимал должность заместителя городского головы Киева – секретаря Киевского городского совета. А с апреля 2016 года по сентябрь 2018-го был заместителем главы Киевской городской администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский назначил четырех уполномоченных представителей в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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