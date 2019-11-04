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4 ноября • обновлено в 15:32
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Назначен новый глава Черкасской ОГА: кто он

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Боднара главой Черкасской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №798/2019 обнародован на сайте Офиса президента в понедельник, 4 ноября.

Другим своим указом, №797, глава государства уволил с данной должности Игоря Шевченка, согласно поданному им заявлению.

Роман Боднар

Роман Боднар

24 канал

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Назначен новый глава Черкасской ОГА: кто он

Кроме того, Зеленский провел ротации в силовом ведомстве. Так, своим указом он назначил Юрия Погасия начальником Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области.

Другим своим указом президент уволил с этой должности Сергея Ходунова.

  • Согласно декларации Боднара в НАПК, ранее он работал в СБУ Донецкой области, был участником боевых действий на Донбассе.

  • За 2018 год получил 438 694 грн зарплаты. Также на его счетах хранятся 120 000 грн. Владеет совместно с женой квартирой в Черновцах.

  • Другой недвижимости и автомобиля у нового главы Черкасской ОГА нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сменил главу ОГА в Киевской области.

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Персоны
Роман Боднар Владимир Зеленский
Место
Украина
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