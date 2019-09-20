Назначен главный разведчик Украины: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова главой Службы внешней разведки.

Об этом сказано в указе главы государства №710/2019.

"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича председателем Службы внешней разведки Украины", – сказано в документе.

Отметим, что указом №709/2019 Зеленский уволил Евдокимова с должности заместителя СВР.

Скриншот

Скриншот

Валерий Евдокимов родился 15 июля 1941 года в Казани, Россия. С 1960-64 годы был студентом. Харьковского юридического института. В 1964-93 годах работална следственной и прокурорской работе в органах прокуратуры, руководитель юридических подразделений на предприятиях народного хозяйства.

Валерий Евдокимов

1993-94 – президент Одесской ассоциации юристов, 1-й заместитель председателя Союза юристов Украины. 1998-2001 – председатель Высшего совета юстиции Украины, 2001-16 – председатель Союза юристов Украины.

Также был членом Координационного комитета борьбы с организованной преступностью и коррупцией при Президенте Украины (1995-99).

Евдокимов в 2013 году занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины. Тогда же он получил звание генерал-майора.

В 2017 году Евдокимов получил государственную награду - орден Данилы Галицкого.

Валерий Евдокимов

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил указом Александра Стадника председателем Николаевской областной государственной администрации.

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