Днями голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що якщо не буде розслідування справ, то фінансування силових структур буде зменшене вдвічі.

Мовляв, високий попит суспільства відносно покарання для винних має бути конвертований у ефективну роботу правоохоронців. Ба більше - деякі органи взагалі можуть потрапити під ліквідацію.

З одного боку, Арахамія правий – нині в державі занадто багато "трьохбуквених" назв і всі фінансувати "дорого". З іншого – з’являться ризики повернутись в епоху "рішал", "договорняків" і "кришувань" правоохоронними органами. Велкам ту 90-ті….

Пан Арахамія каже, що суспільство вимагає покарання винних у резонансних справах. Типу, якщо правоохоронці не продемонструють результату, то в 2021 він прогнозує скорочення їхнього бюджету наполовину. Навіть більше – Арахамія сказав, що це не погроза, а факт, який стосується силовиків.

Уявімо ситуацію, що так і сталось, як пообіцяв глава фракції "СН". Як то було раніше пам’ятають люди, які приблизно +/- віку Давида Арахамії. За умов недофінансування силових органів, фактично правоохоронців переводили на самоокупність – канцтовари, бензин та ще багато інших "дрібниць" мали забезпечувати самі працівники органів. В свою чергу це призводило до створення "видимості" роботи, в оформленні купи "довідок" (звісно ж платних). Далі – більше: "порішати" питання за "подяку", "прикрити очі" на ту чи іншу провину за певні "бонуси", у вільний від служби час (а подекуди і в час перебування на службі) працювати "кришою" у тих чи інших кіл… Через скорочення фінансування рівень корупції автоматично злетить на небачений рівень – адже зарплати малі і – традиційний аргумент-виправдовування - "людям треба за щось жити".

Інший варіант – ведення статистики. Ось тут можуть проявитися "мистецькі" таланти: тобто малюватимуть статистичні цифри, які будуть вигідними. Адже, від оцінки статистичних показників – кількість розкриття злочинів, кількість "висяків" і т.д. - залежить оцінка якості діяльності підрозділу. Тепер будуть або понижувати очікувані показники, а далі – "ордену заради" виконувати їх і звітувати чиновникам, або навпаки – підвищувати… Однак у такому випадку мало хто втримається на посадах.

Як повідомив на своїй фейсбук-сторінці Тарас Котов, є ще один варіант. "Зійтися по- середині: крутити показники ефективності в кожному органі в потрібну політичної доцільності сторону. В результаті буде повний безлад, корупція і рішалово". Однак, за його словами такі перспективи радше нагадують ситуацію у Росії.

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