"Навязывает свои услуги": журналисты рассказали о схемах с щебнем брата и помощника "Юзика"

Двоюродный брат нардепа от "Слуги народа" Юрия Корявченкова и его помощник поставляют щебень по завышенным ценам компании, которая выигрывает множество государственных тендеров.

Об этом говорится в сюжете "WatchDogs. Расследования". По их словам, у нардепа Юрия Корявченкова, который состоит в транспортном комитете Верховной Рады, есть двоюродный брат Сергей Корявченков. У того, в свою очередь, есть бизнес-партнер Сергей Доровский – основатель фирмы ООО "Брэкстон".

"У нардепа Юзика есть двоюродный брат Сергей Корявченков, у которого в Полтавской области в Горишних Плавнях есть целая империя по добыче щебня. И как только Юзик стал депутатом, бизнес брата пошел вверх. Причем в открытых источниках этой информации – нет", – говорится в расследовании.

Сергей Корявченков – слева на фотографии

Журналисты рассказали о схемах с щебнем брата и помощника "Юзика" WatchDogs. Расследования

По данным журналистов, за 2019 год эта компания поставила турецким дорожникам "Онур" щебня на 25 миллионов гривен – средняя цена составила 400 гривен за тонну. Как утверждают в расследовании, это самый дорогой щебень, который покупала компания в 2019 году.

"Для сравнения, тот же щебень "Онур" закупал по 150 гривен за тонну в Мало-Кохновском карьере. То есть, на тех же объемах 19-го, если бы "Онур" закупал щебень по более низкой цене, мог бы сэкономить почти 15 миллионов гривен", – отмечают журналисты.

В этом же сюжете они рассказали, что большую часть тендеров после прихода Владимира Зеленского к власти выигрывают компании "Ростдорстрой" и "Онур".

Журналисты рассказали о схемах с щебнем брата и помощника "Юзика" WatchDogs. Расследования

Журналисты рассказали о схемах с щебнем брата и помощника "Юзика" WatchDogs. Расследования

Также во внутренней документации расследователи нашли информацию про ООО "Кар-вет". Её владелец – Роман Варваров – является помощником Юрия Корявченкова в Верховной Раде на общественных началах. Эта фирма тоже сотрудничала с "Онур".

"А теперь смотрите – ООО, что по КВЭД занимается неспециализированной оптовой торговлей и не имеет в собственности ни одного транспортного средства, по документам странным образом оказывала автомобильные услуги для "Онур". И только за 19 год таких услуг Онур понадобилось на более чем 84 миллионов гривен", – сообщили расследователи.

Кроме того, по информации журналистов, "Кар-вет" продали компании-собрату "Онур" – "Онур-Тааххут" щебня на 4 миллиона гривен, хотя по КВЭД не имеет отношения к добыче камня. Сам Роман Варваров эту ситуацию комментировать отказался.

"Мы видим такого актера Юзика, который является владельцем гранитных карьеров в Украине. И по моим данным и то, что мы видим в прессе – он активно навязывает свои услуги подрядным компаниям, которые выигрывают тендеры Укравтодора, чтобы они закупали этот щебень у него", – прокомментировал ситуацию экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разгорелся скандал из-за разговора, который "слил" в свой Telegram-канал исключенный из "Слуги народа" народный депутат Антон Поляков. Юзик на записи пытался "порешать" выгодные дела.

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