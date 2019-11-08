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8 ноября • обновлено в 06:55
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Марина Данилюк-Ярмолаєва
Марина Данилюк-Ярмолаєва
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Навіщо із Зеленського ліплять хвору, виснажену і голодну людину?

1.8т Читать материал на украинском

Раніше нам уже розповідали про втому Зеленського на роботі. Потім Гордон розповів про синці під очима і як гарант накидався на вазон із печивом. Зеленський в черговому інтерв`ю Tesla розказав про нову порцію страждань:

"В кінці вечора з людини перетворюєшся в якийсь організм, який не хоче думати, робити, навіть не розуміє іноді про що говорить сім'я".

А тепер екскурс в історію.

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За "зробимо їх разом" скоро будет стыдно

Джон Ф. Кеннеді лишився у пам`яті людей як енергійний, молодий і активний президент. Ще і секс-гігант, який змін затягнути у ліжко Мерлін Монро. Насправді він страждав на сильну алергію на пилок, на собак, на коней. Була асма і хвороба Аддісона. У нього боліла спина і у кабінеті він пересувався з допомогою милиць. Були дні, коли президент приймав до 8 різних медикаментів у день...

Перед прес-конференціями він уводив ін’єкції новокаіну, щоби здаватись живчиком...

А тепер питання? Нахера з нього ліплять хвору, виснажену і голодну людину? Хто порекомендував президенту ліпити із себе образ виснаженого організму, нездатного після роботи поспілкуватися із родиною? Може не по Сеньці шапка — така виснажлива робота. Чи нарід має подивитись це одкровення і пожаліти лідера, який так тяжко працює, що накидається на печиво при Гордону?

А далі що буде — мануальна терапія публічна, пірамідки Ю Шинсе і золотий женьшень?

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Автор
Марина Данилюк-Ярмолаєва Марина Данилюк-Ярмолаєва
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Марини Данилюк
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тимчук нина
тимчук нина
Зачем лепить, когда визуально заметно, это одно. Другое Место , особенно в воюющей стране, конечно не сахар, как казалось с подмостков сцены, к тому же требует опыта и знаний,Опытному политику легче разобраться в обстановке, а здесь, черти шо, как решать, на кого опираться, кому доверять, не подорвет здоровье? Вопрос , как скрыть и почему освещают, ну так для того и есть оппозиция и кстати , свои комики, так и ищут поживу для творчества. Смеяться над чужими ошибками, ( я уже не говорю о злостывости) всегда приятней, чем в свой адрес. ,,
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
зеля косит на больничку шоб поменьше говорили шо он зебил.Порох не косил дурку как зеля,он работал для страны круглосуточно.
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
Нехай ліплять. А нам не потрібен хворий і виснажений президент. У нього сім"я і діти, ось ними нехай і займається. Складається враження , що думав, що робота президента - це тільки язиком плескати. Треба розраховувати свої сили. Не підходить робота - нехай міняє. Знав би він як ми втомилися від його вибриків.
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