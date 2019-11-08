Раніше нам уже розповідали про втому Зеленського на роботі. Потім Гордон розповів про синці під очима і як гарант накидався на вазон із печивом. Зеленський в черговому інтерв`ю Tesla розказав про нову порцію страждань:

"В кінці вечора з людини перетворюєшся в якийсь організм, який не хоче думати, робити, навіть не розуміє іноді про що говорить сім'я".

А тепер екскурс в історію.

Джон Ф. Кеннеді лишився у пам`яті людей як енергійний, молодий і активний президент. Ще і секс-гігант, який змін затягнути у ліжко Мерлін Монро. Насправді він страждав на сильну алергію на пилок, на собак, на коней. Була асма і хвороба Аддісона. У нього боліла спина і у кабінеті він пересувався з допомогою милиць. Були дні, коли президент приймав до 8 різних медикаментів у день...

Перед прес-конференціями він уводив ін’єкції новокаіну, щоби здаватись живчиком...

А тепер питання? Нахера з нього ліплять хвору, виснажену і голодну людину? Хто порекомендував президенту ліпити із себе образ виснаженого організму, нездатного після роботи поспілкуватися із родиною? Може не по Сеньці шапка — така виснажлива робота. Чи нарід має подивитись це одкровення і пожаліти лідера, який так тяжко працює, що накидається на печиво при Гордону?

А далі що буде — мануальна терапія публічна, пірамідки Ю Шинсе і золотий женьшень?

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