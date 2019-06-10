"Натянуть на лысую голову!" Кошевой раскрыл подробности поцелуя Зеленского

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал подробности инцидента с поцелуем в лысину от президента Владимира Зеленского во время инаугурации.

Об этом шоумен рассказал в эфире телеканала "Наш", отметив, что люди его постоянно спрашивают об этом забавном случае.

"Мне звонят люди и спрашивают: "Это же вы спланировали этот поцелуй в лысину?". Люди задают вопросы, которые я даже не знаю, как это на лысую голову натянуть. Но нет, это не было запланировано. Просто я недотянулся рукой, а он подпрыгнул", – рассказал он.

Также артист добавил, что после того, как Зеленский вышел из Верховной Рады, то даже не заметил Кошевого и не пожал ему руки.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поцеловал в лысину своего друга, актера "Квартал 95" Евгения Кошевого, который пришел под Верховную Раду на инаугурацию

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Кошевой рассказал о слабой стороне президента Украины Владимира Зеленского, с которым дружит уже долгие годы.

Ранее Кошевой рассказал, как "Квартал 95" будет работать без Зеленского. В случае трудностей , по его словам, коллектив обратится к президенту.

Также Кошевой раскритиковал бывшую Администрацию президента Петра Порошенко, посоветовав им "закрыть пасти".

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