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27 февраля • обновлено в 20:16
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Нацсовет оштрафовал телеканал Медведчука NewsOne за разжигание вражды

3.9т
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины вынес предупреждение и оштрафовал телеканал NewsOne за разжигание вражды и распространение российской пропаганды.

Сумма штрафа составляет 105 тысяч гривен, сообщается на сайте регулятора.

Разжигание войны и пропаганда: Нацсовет оштрафовал канал Медведчука

Нацсовет признал, что в эфире распространялись высказывания, содержащие "призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды", а также "разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". Речь идет о программе "Я так думаю", которая вышла в эфир 5 ноября 2019 года.

В ведомстве подчеркнули, что ведущий программы манипулировал фактами и распространял российскую пропаганду.

Также в программе подавали только одну мысль о "вооруженной агрессии РФ", "аннексии Крыма" и "оккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей".

По решению Нацсовета, телеканал на протяжении 30 дней должен уплатить штраф. В этот же срок он обязан привести в соответствие с законодательством свое вещание.

Напомним, что NewsOne связывают с лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада в октябре 2019 года создала временную следственную комиссию для проверки работы телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZiK.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Каналы Медведчука
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина Киев
Тег
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания
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Pooh Vini
Pooh Vini
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Извините, не совсем верно - там НЕТ ПРО РОССИЙСКУЮ пропаганду- ациональный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал на 4,3 тысячи долларов телеканал NewsOne из-за высказываний в эфире, которые, по мнению регулятора, имеют признаки разжигания розни, сообщила в четверг пресс-служба Нацсовета. Ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканалу NewsOne из-за высказываний в эфире, которые имеют признаки разжигания розни.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
ЕС все ближе...
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