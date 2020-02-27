Разжигание войны и пропаганда: Нацсовет оштрафовал канал Медведчука

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины вынес предупреждение и оштрафовал телеканал NewsOne за разжигание вражды и распространение российской пропаганды.

Сумма штрафа составляет 105 тысяч гривен, сообщается на сайте регулятора.

Нацсовет признал, что в эфире распространялись высказывания, содержащие "призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды", а также "разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". Речь идет о программе "Я так думаю", которая вышла в эфир 5 ноября 2019 года.

В ведомстве подчеркнули, что ведущий программы манипулировал фактами и распространял российскую пропаганду.

Также в программе подавали только одну мысль о "вооруженной агрессии РФ", "аннексии Крыма" и "оккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей".

По решению Нацсовета, телеканал на протяжении 30 дней должен уплатить штраф. В этот же срок он обязан привести в соответствие с законодательством свое вещание.

Напомним, что NewsOne связывают с лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада в октябре 2019 года создала временную следственную комиссию для проверки работы телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZiK.

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