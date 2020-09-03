Нацсовет лишил лицензии "Прямой FM": детали решения

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины лишил радио "Прямой FM" лицензии на вещание.

За соответствующее решение проголосовали пять членов Нацсовета, Об этом сообщает сайт телеканала "Прямой", который транслировал заседания регулятора. Его генеральный продюсер Светлана Орловская, заявила, что не ожидала положительного решения Нацсовета из-за продолжения системного давления на канал.

"В принципе, это впервые за эту историю Нацсовета выносится подобное решение об аннулировании всех лицензий, так как были аналогичные вопросы, и тогда проекты решений об аннулировании не выносились... исключительно санкции в виде предупреждений. То есть какое-то особое внимание к "Прямому". И тогда не хватило голосов, и снова уже в сентябре они выносят этот вопрос, еще и переносят заседание", – сказала она.

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко тоже подчеркнул, что системное наступление на телеканал продолжается. В то же время заверил, что руководство "Прямого" будет продолжать добиваться, чтобы свобода слова в Украине была, а телеканал мог работать, как и любой другой в государстве.

"Государственное бюро репрессий" им занимается. Информация, которую я озвучивал, полностью сейчас подтверждается: есть команда из Офиса президента системно давить "Прямой", и сейчас подключается Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания", – убежден он.

Мнением по этому поделился и народный депутат от "ЕС" Владимир Вятрович. По его словам, атака на "Прямой" происходит из-за его проукраинской и проевропейской позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что оппозиционный телеканал "Прямой" хотят закрыть по приказу из Офиса президента Украины Владимира Зеленского.