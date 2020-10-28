Нацполиция будет следить за "евробляхами": какие полномочия утвердил Кабмин

Кабинет министров Украины согласовал проект постановления о внесении изменений в положение о Национальной полиции. Им предлагается разрешить правоохранителям следить за нерастаможенными авто на территории Украины и тем, чтобы граждане не занимались их незаконным разукомплектованием.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 28 октября. Пояснением поделился на своей странице в Facebook нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан.

Согласно проекту постановления, положение дополнено несколькими задачами, выполнение которых возложено на сотрудников Нацполилиции. Среди них – осуществление разминирования оперативного характера, то есть выявление, обезвреживание и уничтожение взрывчатых предметов.

Также документом предусмотрено дополнить пункт 4 положения подпунктами 181 и 182, согласно которым правоохранители будут осуществлять задачи по:

выявлению незарегистрированных гражданами Украины в установленные законодательством сроки транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины на срок более 30 суток;

принятию мер для выявления случаев неправомерного управления транспортными средствами, в отношении которых введены отдельные ограничения, установленные Таможенным кодексом;

принятию мер к выявлению неправомерного разукомплектования таких транспортных средств.

Кроме этого, проектом постановления предусмотрено пункт 11 положения о НПУ дополнить подпунктами 31-1 и 31-2, касающиеся особенностей работы главы Нацполиции. В частности, в его функции будут входить задачи по:

обеспечению предоставления женщинам и мужчинам равных прав и возможностей;

предотвращению и противодействию насилию по признаку пола и соблюдения принципа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в своей деятельности.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что его реализация в краткосрочной и среднесрочной перспективе окажет положительное влияние на ключевые интересы полицейских, государственных служащих и работников полиции.

Скриншот сообщения Facebook Vasyl Mokan

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