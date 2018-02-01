"Нацисты расправили крылья": Лавров заистерил из-за "Национальных дружин" в Киеве

"Национальная дружина", которая была представлена 29 января в Киеве, является "откровенно неонацистской организацией".

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге в Москве, передает РИА Новости.

По его словам, в Украине "сохраняются и расправляют плечи, набирают силу нелегальные вооруженные формирования, так называемые добровольческие батальоны".

"На днях была создана новая структура радикальная, которую назвали "Национальный корпус" или "Национальная дружина". Структура откровенно неонацистская", — заявил Лавров.

Он также добавил, что "эта тенденция, когда монополия на применение силы размыта и не может быть восстановлена, когда радикалы с неонацистским уклоном начинают править бал и вершить правосудие, продолжают устраивать провокации, в том числе на линии соприкосновения с "ДНР" и "ЛНР", нас очень тревожит".

Напомним, ранее глава редакционного совета "Обозревателя", президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что ответственность за деятельность в Украине "Национальных дружин" несет исключительно министр внутренних дел Арсен Аваков.