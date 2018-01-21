"Нацист и зараза": крымчанка рассказала о роли УПЦ МП в победе Партии регионов

Священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата в Крыму и на оккупированных территориях еще до агрессии России проводили антиукраинскую пропаганду.

Об этом в эфире ObozTV заявила журналист, телеведущая и блогер Лариса Волошина.

"Московский патриархат на тех территориях, которые сегодня оккупированы, всегда был в привилегированном положении. Те, кто проживал на тех территориях, они прекрасно знают, о чем говорили священники в проповедях. Проповеди всегда были в сторону России, они всегда имели антиукраинский контекст. Священники всегда агитировали прихожан голосовать за Партию регионов, они говорили еще с 2004 года, что Виктор Ющенко "нацист и бесовская зараза". Мы все это видели", - констатировала она.

По ее словам, активное участие в разъединении украинцев также принимали и российские политтехнологи.

"Я не думаю, что что-то нас разъединит после деоккупации. Нас разъединили до оккупации. И эта политика разъединение была штучно сконструирована российскими политтехнологами. Мы помним эту карту с тремя сортами Украины. Этим очень гордятся российские политтехнологи, что они придумали такую штучку, чтобы обеспечить победу пророссийского кандидата Виктора Януковича", - добавила блогер.

Кроме того, Волошина отметила, что с представителями пророссийских политических сил невозможно было дискутировать.

"Любые дискурсы с представителями регионалов, или коммунистов в эфирах, о чем не спроси этих людей, они начинали говорить о великом СССР, бандеровцах, которые хотят украинский народ разъединить с российским народом. С ними невозможно было говорить в эфирах. Что не спроси - Бандера, Запад, Америка, Россия - наше все", - заключила телеведущая.

Как сообщал "Обозреватель", ранее священник-капеллан Украинской греко-католической церкви Николай Мединский сравнил священников УПЦ МП с террористами.