"Национализация ПриватБанка была защитой от воровства": ГБР допросило Порошенко

Национализация ПриватБанка была защитой интересов государства и 20 миллионов вкладчиков банка, а также элементом защиты от грабительских действий, которые высасывали из страны огромную сумму денег.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. 13 сентября его допросили в ГБР, в том числе по национализации ПриватБанка.

"Мы 100% правы. Закон точно на нашей стороне. Национализация была элементом защиты от грабительских действий, которые высасывали из страны огромную сумму денег. Но почему-то Государственное бюро расследований и другие правоохранительные органы этим заниматься не хотят", – заявил Порошенко.

Петр Порошенко Пресс-служба партии "Европейская солидарность"

Также он отметил, что связывает сегодняшнюю ситуацию с событиями обыска у бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, сожжение машины ее детей, давления на ее семью.

"Мы ничего не боимся", – заявил Порошенко.

Кроме того, следователи задавали вопросы об обстоятельствах проведения совещания в Администрации президента, на которой обсуждали те риски и угрозы, которые появились для страны в связи с принятием пресловутого решения Окружным судом по ренационализации или отмене национализации ПриватБанка.

"Мы твердо убеждены в своей правоте", – подчеркнул Петр Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, в Национальном банке Украины не согласились с решением Окружного административного суда Киева, который признал незаконной приватизацию ПриватБанка.

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