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НАТО жестко ответило России в Черном море: военный эксперт раскрыл детали

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Страны НАТО дали ответ на захват Россией в плен украинских моряков вблизи Керченского пролива. Военные корабли Альянса переходят в режим постоянного дежурства в Черном море.

Об этом рассказал в эфире ObozTV военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, комментируя информацию СМИ о полетах самолета-разведчика США над аннексированным Крымом.

По его словам, американский самолет полетел, "чтобы мониторить ситуацию, проводить радиоразведку и видеоразведку в режиме реального времени, контролировать ситуацию".

Военный эксперт также напомнил, что в Черное море зашел корабль морской пехоты США – "они просто так не ходят".

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"Я думаю, дальше будет все больше и больше усиливаться военное присутствие. Сейчас они по одному кораблю будут заходить, американский будет 21 день по конвенции Монтре. Он выйдет, потом пойдут Нидерланды, Греция, Канада. Эти корабли будут друг за другом заходить, и у них будет воздушное прикрытие", – подчеркнул он.

Десантный корабль USS FortMcHenry ВМС США

Десантный корабль USS FortMcHenry ВМС США

@USNavyEurope

Стариков отметил, что до захвата российскими пограничниками украинских моряков 25 ноября, корабли НАТО, за исключением стран причерноморского региона – Турции, Болгарии и Румынии, в Черное море не заходили.

"Периодически заходили английские фрегаты, но не на постоянной основе. Это было не принято, поскольку был негласный договор, что Причерноморье более-менее спокойное даже после 2014 года. Они не думали, что Россия будет нарушать все морские конвенции, связанные с Азовским морем и событиями 25 ноября", – объяснил военный эксперт.

"После того, как они увидели, что Россия начала нарушать все морские конвенции, превышать все полномочия и перенесла зону ведения боевых действий с суши на море, тогда включилась натовская составляющая… Идет наращивание морского присутствия. Морское присутствие, я так думаю, до определенного момента будет не больше одного корабля – один корабль заходит-выходит. Если дальше РФ будет делать что-то враждебное, туда зайдут еще несколько кораблей стран НАТО и будет воздушное прикрытие", – рассказал он.

Стариков также добавил, что страны НАТО "перенацелили все спутники разведки и контролируют акваторию Черного моря".

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Эксперт напомнил, что в ответ РФ перевела в Черное море свой корабль с Северного флота:

"Россияне его сюда завели и показывают НАТО, что если НАТО будет дальше наращивать свое присутствие, мы и дальше будем перебрасывать свои корабли Северного флота. Кстати, он считается одним из наиболее боеспособных эсминцев Северного флота".

Стариков спрогнозировал, что в регионе "дальше постепенно будет наращиваться военно-морское присутствие".

Ракетный противолодочный эсминец РФ

Ракетный противолодочный эсминец РФ "Североморск"

Facebook Andrii Klymenko

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США вместе с союзниками провели внеплановый полет над Украиной в рамках Договора по открытому небу.

На подобные действия США пошли после событий 25 ноября, когда корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликтХолодная война между Западом и РоссиейОбострение в Азовском мореРоссийская военная угроза
Персона
Олег Стариков
Место
Украина
Теги
Черное мореАзовское мореНАТО
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Муран Виктор
Муран Виктор
Где вы таких умных икспердов находите. Стариков отметил, что до захвата российскими пограничниками украинских моряков 25 ноября, корабли НАТО, за исключением стран причерноморского региона – Турции, Болгарии и Румынии, в Черное море не заходили. В период 2014-2018 г.г. только корабли США заходили в ЧМ 35 раз. Из них 8 в Одессу.
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