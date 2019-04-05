"НАТО спрашивать не будет!" Климкин жестко отшил Россию из-за выходок в Черном море

Украина и НАТО будут укреплять военное присутствие в регионе Черного моря, а также наблюдать за судоходством через Керченский пролив независимо от мнения России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя агрессию РФ, передает "Интерфакс-Украина".

"НАТО не будет спрашивать Россию, что можно нам совместно делать, и что мы должны делать в Черном море. Мы просто будем это делать. Никто не будет спрашивать и говорить, что возможно, а что нет... Никто не будет спрашивать для того, чтобы вести наблюдение с моря, с воздуха и космоса, укрепления военного присутствия или учений", - сказал он.

По словам Климкина, пакет включает военное присутствие, поддержку береговой охраны и военно-морских сил, а также наблюдение.

ТСН

Глава МИД также сообщил, что министры иностранных дел стран "большой семерки" (G7) обсудят вопросы российской агрессии против Украины, освобождения украинских моряков, политзаключенных и заложников на саммите, который пройдет 5-6 апреля.

"И Крым, и Донбасс, и освобождение наших военнопленных, политзаключенных и заложников", - сказал Климкин.

Он уточнил, что общественность сможет увидеть позицию глав МИД G7 по украинским вопросам в итоговом документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс планирует усилить военное присутствиесвоих кораблей в Черном море.

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