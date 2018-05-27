НАТО признало Россию угрозой мирового уровня

НАТО спустя четыре года после вторжения России в Украину рассматривает российскую угрозу как глобальную.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Народного фронта" Андрей Левус, который принимает участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве.

"Если в прошлые годы на заседаниях ПА НАТО российская агрессия против Украины рассматривался как локальный вопрос, то на форуме в Варшаве фактически путинская Россия признана угрозой мирового уровня", - подчеркнула он.

По его словам, члены НАТО начали говорить, что гибридный характер российской агрессии ставит под сомнение эффективность использования 5 статьи Вашингтонсього договора, согласно которому члены Альянса обязаны солидарно выступить против агрессора в случае прямой угрозы любой государства-члена НАТО.

"РФ для участия в сирийской войне нужно было 45 минут от соответствующего представления Путина к решению Госдумы. Процедуры НАТО слишком длинные и бюрократизированных. Поэтому началась дискуссия о совершенствовании 5 статьи. Например, поляки и британцы серьезно обсуждают пункт 5б, который бы позволил быстро реагировать на гибридные угрозы", - пишет Левус.

Помимо этого, нардеп отмечает, что уже невооруженным глазом заметно формирования неформального блока США, Великобритания и страны балто-черноморского пространства.

"Главной характеристикой этого процесса является реалистическое понимание России, как угрозы всему свободному миру. Именно эти страны и являются главными лоббистами вступления в НАТО Украины. Без сомнения, Украине следует это учитывать и формировать свой безопасное и геополитический повестку дня ориентируясь на эти тенденции. Ну и выполнить домашнее задание по реформе системы национальной безопасности. И закон о нацбезопасности является первоочередным шагом в этом направлении. Ведь рекомендации НАТО по этому закону имеют целью синхронизировать нашу систему к натовских стандартов, а без этого ни о каком членстве Украины в Альянсе не может идти речи", - резюмировал Левус.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НАТО жестко обратились к России из-за Керченского моста.