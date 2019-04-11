НАТО поддержит Украину в Черном море: принят пакет помощи

НАТО утвердил и приступит к реализации пакета помощи ключевым партнерам в Черном море – Украине и Грузии.

Об этом на 12-м Киевском форуме по безопасности 11 апреля сообщил глава Представительства Североатлантического альянса в Украине Александр Винников, передает УНН. Он уточнил, что решение было принято на прошлой неделе.

"НАТО имеет комплексный пакет помощи для Украины с 2016 года. В Вашингтоне министры иностранных дел решили усилить ситуационную осведомленность НАТО в Черноморском регионе, а также усилить поддержку ключевых партнеров в Черном море – то есть Украины и Грузии", – сказал дипломат.

Александр Винников Радио Свобода

Как отметил он, в НАТО собираются уделять больше внимания посещению портов, обучению и обмену информацией с Украиной и Грузией.

Кроме того, "пакет" должен усилить уже имеющиеся меры, принимаемые альянсом в регионе.

"Это будет постоянный процесс. Это будет усиление уже существующих мер поддержки, и в качестве приоритета для Украины и Грузии будет открыто больше мероприятий. Как вы видели, недавно была морская группа НАТО, посетившая порт. Мы ожидаем больше таких визитов в будущем, а также союзники на двусторонней основе отправляют корабли в украинские порты, и они будут продолжать это делать", – сказал Винников.

Иллюстрация. НАТО и Украина 24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля в Черное море вошли фрегат FHH333 "Торонто" королевских ВМС Канады и фрегат ВМС Испании F81 "Санта Мария". Данные корабли несут патрулирование в Средиземном море в составе военно-морской группы НАТО "SNMG2".

Ударная группировка кораблей НАТО впервые является настолько усиленной. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что в этом есть сильная политическая составляющая.

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