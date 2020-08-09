НАТО объявил о расширении сотрудничества с Украиной

НАТО расширяет сотрудничество с Украиной. ideologs.com
НАТО объявил о расширении научного сотрудничества с Украиной в рамках статуса страны как партнера с расширенными возможностями с июня 2020 года.
Как сообщается на сайте Альянса, многолетнее партнерство с нашим государством включает прочное научное сотрудничество в таких областях, как борьба с терроризмом, передовые технологии, киберзащита, энергетическая безопасность и защита от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия.
В частности, в рамках программы НАТО "Наука ради мира и безопасности" (SPS) Украина с партнерами ведет работу по 27 направлениям. Одно из главных – проект в сфере борьбы с терроризмом под названием DEXTER (обнаружение взрывчатых веществ и огнестрельного оружия для противодействия терроризму).
Кроме того, программа SPS также открывает двери для украинских экспертов – особенно молодых ученых и исследователей – в поиске сотрудничества для решения других насущных проблем с коллегами из стран-представительниц НАТО.
В 2020 году программа SPS утвердила 13 новых направлений сотрудничества с Украиной. Они сосредоточены на защите солдат и гражданских лиц от химического, биологического, радиологического и ядерного загрязнения; изучении использования передовых технологий для усиления безопасности гражданского населения, а также на совершенствовании национальных медицинских систем и систем реагирования на чрезвычайные ситуации.
Работая над этими вопросами, представители Украины будут сотрудничать с экспертами из Эстонии, Франции, Германии, Греции, Италии, Польши, Великобритании и других стран-партнеров, включая Беларусь, Иорданию и Швецию.
Также планируется, что в будущем Украина присоединится к исследованиям в области мира и безопасности, гибридной войны и морских научных исследований.
"Учитывая высокие стандарты украинской науки и ноу-хау, работа с украинскими исследователями и учеными дает прекрасную возможность их коллегам в странах НАТО изучать конкретные сферы исследований, например, в области гибридной войны", – отметил помощник генерального секретаря НАТО по новым проблемам безопасности Антонио Миссироли.
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 июня Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО.
Таким образом наша страна стала одной из шести партнеров по расширенным возможностям рядом с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.
Новый статус позволит Украине получить доступ к программам взаимодействия, а также более широкий обмен информацией.
Кроме того, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, этот статус откроет нашему государству доступ к ценной разведывательной информации. В том числе – по временно оккупированному Крыму.