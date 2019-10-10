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10 октября • обновлено в 14:05
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"Рискует не достичь цели": в НАТО негативно оценили шансы Украины на вступление в Альянс

2.2т Читать материал на украинском

У Украины достаточно низкие шансы полностью начать соответствовать стандартам и критериям НАТО до конца 2020 года.

Об этом говорится в докладе сенатора Джейн Корди, подготовленного к осенней сессии ПА Североатлантического альянса, пишет "Сегодня".

"2019–2020 годы будут иметь большое значение для реформы обороны и безопасности Украины. Однако, хотя и с 2014 года был достигнут существенный прогресс, Киев рискует не достичь цели, поставленной в 2016 году – полностью соответствовать стандартам и критериям Североатлантического альянса к концу 2020 года", – говорится в докладе.

Также Джейн Корди отметила, что Украина нуждается в пакете помощи в масштабах "плана Маршалла".

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"Украина будет и дальше нуждаться в материальной помощи Запада, чтобы иметь возможность защищать свои границы. Евроатлантическое сообщество должно проявить терпение и гибкость в отношении Украины. Его подход должен быть политическим, а не бюрократическим. Оно должно также оказывать давление на Россию, чтобы прекратить дестабилизацию Украины", – отметила сенатор.

Флаг НАТО

Флаг НАТО

World Atlas

Как писал OBOZREVATEL, в Украине 31 октября пройдет заседание Североатлантического совета НАТО, в котором примет участие президент Владимир Зеленский.

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Место
Украина
Тег
НАТО
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Валевич Борис
Валевич Борис
НАТО сейчас спряталась за спину Украины в противостоянии с рашкой, а надо чтобы они напрямую лбами сшиблись тогда и Украина будет самым первым членом альянса пока противостоит рашке
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Вот интересно, если мечта идиота сбудется и вас возьмут в нату, готовы ли вы платить 2-4% от ввп, нищие тупари, если даюе до последнего хватаетесь как за соломинку за транзит) там платить надо халявы нема
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Не понимаю, почему Украина должна стремиться вступить в какое то там НАТО? Это нато должно мечтать стать членом сильнейшей армии Вселенной! Установить норматив: каждый натовский солдат должен будет выпить литр стекломоя с маленьким кусочком сала и проскакать после этого тридцать минут боевым гопаком.
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