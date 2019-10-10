"Рискует не достичь цели": в НАТО негативно оценили шансы Украины на вступление в Альянс

У Украины достаточно низкие шансы полностью начать соответствовать стандартам и критериям НАТО до конца 2020 года.

Об этом говорится в докладе сенатора Джейн Корди, подготовленного к осенней сессии ПА Североатлантического альянса, пишет "Сегодня".

"2019–2020 годы будут иметь большое значение для реформы обороны и безопасности Украины. Однако, хотя и с 2014 года был достигнут существенный прогресс, Киев рискует не достичь цели, поставленной в 2016 году – полностью соответствовать стандартам и критериям Североатлантического альянса к концу 2020 года", – говорится в докладе.

Также Джейн Корди отметила, что Украина нуждается в пакете помощи в масштабах "плана Маршалла".

"Украина будет и дальше нуждаться в материальной помощи Запада, чтобы иметь возможность защищать свои границы. Евроатлантическое сообщество должно проявить терпение и гибкость в отношении Украины. Его подход должен быть политическим, а не бюрократическим. Оно должно также оказывать давление на Россию, чтобы прекратить дестабилизацию Украины", – отметила сенатор.

Флаг НАТО World Atlas

Как писал OBOZREVATEL, в Украине 31 октября пройдет заседание Североатлантического совета НАТО, в котором примет участие президент Владимир Зеленский.

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