"НАТО не хочет таких членов!" Названо главное препятствие для вступления Украины в альянс

Российская агрессия мешает вхождению Украины и Грузии в Североатлантический альянс (НАТО).

Об этом в интервью "Первому каналу Грузии" рассказал исполняющий обязанности посла США в Украине Уильям Тейлор. Дипломат отметил, что уход россиян из Крыма или Донбасса ускорил бы этот процесс.

"Естественно, НАТО не хочет таких новых членов, которые повысят шанс противостояния с Россией. Однако в Вашингтонском договоре говорится, что любая европейская страна может подать заявку на членство, даже страны, стоящие перед вызовами. Было бы неплохо, если бы русские покинули Южную Осетию, Абхазию, Крым или Донбасс, это упростило бы процесс вступления", – пояснил Тейлор.

При этом он подчеркнул, что совместные военные учения помогут ускорить процесс вступления стран в альянс.

"Грузия и Украина хорошо помнят послание саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, тогда МАР не получила ни Грузия, ни Украина, но в заявлении саммита говорится, что они обязательно станут членами НАТО в будущем, в определенное время. Желание Грузии и Украины вступить в альянс всем хорошо известно, это прописано в Конституции. Военные учения является частью этого дела, что необходимо сделать для достижения цели", – пояснил Тейлор.

MAP (Membership Action Plan (MAP) – программа по принятию новых членов в НАТО.

НАТО

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Уильям Тейлор заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский может закончить войну с Россией на востоке страны.

Отметим, что в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области начались военные учения Rapid Trident-2019, где примут участи 13 стран НАТО.

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