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1 ноября • обновлено в 12:55
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"НАТО имеет обязательства перед Украиной!" Порошенко выступил с важным заявлением

1.7т Читать материал на украинском

План действий по членству Украины в НАТО предполагает не только добровольные обязательства по реформам, которые берет на себя Украина. Этот документ также предусматривает и обязательства Альянса перед Украиной по результатам выполнения требований ПДЧ.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления на Львовском форуме-2019 в рамках сессии: "Милитаризация Крыму: вызовы для региона и НАТО", – передает пресс-служба политсилы.

"ПДЧ – это не только добровольные обязательства Украины, которая декларирует свои обязательства стать членом Альянса. ПДЧ относительно членства в НАТО – это обязательство Альянса после того, как Украиной будут выполнены все условия – принять нас в члены", – заявил Порошенко.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Он добавил, что ситуация очень похожа на выполнение Украиной плана действий по визовому режиму.

"Мы именно так и действовали. Напишите нам все, что мы должны сделать, но в конце гарантируйте, что вы предоставите украинцам право без виз путешествовать по странам Европы", – сказал политик.

"Именно так было с Соглашением об ассоциации. И даже референдум в Нидерландах, участие в котором очень тщательно взяла Российская Федерация, не остановило ратификацию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом", – добавил парламентарий.

"Именно так мы должны действовать в вопросах ПДЧ относительно членства в НАТО", – подчеркнул Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Персона
Петр Порошенко
Теги
НАТО Партия "Европейская солидарность"
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филипп филипыч
филипп филипыч
опять двадцать пять) все должны украине и только она сама себе ничего не должна)
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Serov Oleg
Serov Oleg
пятница...хряк с утра закинул 0.7
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