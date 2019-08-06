Я просто млею от поклонников нового президента, которые с таким надрывом прибегают в комменты и так с претензией возмущённо "

Ну так скажите, как закончить войну, Вы же с военными общаетесь, Вы должны знать?!" Серьезно? Минуточку, Вы выбрали новую власть, которая въехала на белом коне с победой, наконец-то снесли "душегуба", который устроил войну и наживался, а теперь Вы мне задаёте такие вопросы? Это мы должны каждый день спрашивать у Вас, почему война до сих пор не закончена???

Владимир Зеленский

Ну все адекватные люди и до выборов понимали, что войну закончить в таком формате как сейчас, априори нельзя. Ну Вы ж никого не слушали, мало того, истерили и обзывали всех, кого можно было в том числе воинов и волонтёров, мол всем нам выгодна война.

А вот теперь у меня вопрос, почему война не заканчивается и кому она выгодна?? Больше всего, бесит наглость взбесившихся идиотов, продолжающих клеймить народ, кто голосовал против Зе.

Ну Вы победили большинством, что Вам ещё нужно? Наслаждайтесь! Скоро 100 дней нового президентства, народ спросит, что сделано? Кроме скандалов и придуривания , ничего не сделано вообще..

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