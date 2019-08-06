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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер Все статьи автора

100 дней президента: кроме скандалов, ничего не сделано...

1.6т

Я просто млею от поклонников нового президента, которые с таким надрывом прибегают в комменты и так с претензией возмущённо "

Ну так скажите, как закончить войну, Вы же с военными общаетесь, Вы должны знать?!" Серьезно? Минуточку, Вы выбрали новую власть, которая въехала на белом коне с победой, наконец-то снесли "душегуба", который устроил войну и наживался, а теперь Вы мне задаёте такие вопросы? Это мы должны каждый день спрашивать у Вас, почему война до сих пор не закончена???

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Новости
Наш Парад, їхній страх та "порошенкова хунта"

Ну все адекватные люди и до выборов понимали, что войну закончить в таком формате как сейчас, априори нельзя. Ну Вы ж никого не слушали, мало того, истерили и обзывали всех, кого можно было в том числе воинов и волонтёров, мол всем нам выгодна война.

А вот теперь у меня вопрос, почему война не заканчивается и кому она выгодна?? Больше всего, бесит наглость взбесившихся идиотов, продолжающих клеймить народ, кто голосовал против Зе.

Ну Вы победили большинством, что Вам ещё нужно? Наслаждайтесь! Скоро 100 дней нового президентства, народ спросит, что сделано? Кроме скандалов и придуривания , ничего не сделано вообще..

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Автор
Наталья Юсупова Наталья Юсупова
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
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Kolunenko Oleg
Kolunenko Oleg
Шо ж ви усі так нервуєте за Зе? Чого ж народ у Пороха не спитав, який обіцяв за 2 тижні війну закінчити? Невже тільки Зе не бажає домовитися з Пуйлом про закінчення війни? Або у вас є інші варіанти? Як у кума Пуйла?
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Скирда Женя
Скирда Женя
Kolunenko Oleg, Порошенко не закончил войну за 2 недели потому что было прямое вторжение москалей , чтобы не дать конфликту сойти на НЕТ
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Serov Oleg
Serov Oleg
воровка-волонтерка с мозгом курицы опять наезжает на приличных,адекватных людей...
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Тарас Бор
Тарас Бор
Вот Вы,госпожа Юсупова,известный волонтёр и занимаетесь очень нужными делами.У меня совсем простой вопрос.Неужели государство не может изыскать ту весьма незначительную сумму на лечение и устройство элементарного быта наших раненных защитников?При этом предыдущий президент,к которому (исходя из Ваших слов)Вы хорошо относитесь,в прямом смысле лично наживался на войне,продавая военную технику и модернизируя старую по завышенной стоимости со своего личного завода "Кузня на Рыбальском".
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