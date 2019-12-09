"Наступление Украины": Кулеба назвал цели Зеленского на встрече с Путиным

Встреча президентов четырех стран в "нормандском формате" в Париже (Франция) является дипломатическим наступлением Украины.

Об этом в эфире "1+1" заявил вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба. Чиновник отметил, что за последние годы Россия избегала таких встреч на мировом уровне.

"Я вижу, что сама встреча в "нормандском формате" – это дипломатическое наступление Украины. Потому, что три года ничего не происходило. Вот все хотели наступление, это оно и есть, потому что все избегали этой встречи и если мы вспомним, то россияне вроде бы соглашались сначала в сентябре встречаться, потом в октябре, в ноябре", – пояснил он.

Кулеба также добавил, что переговоры будут сложными, ведь глава Украины Владимир Зеленский имеет ряд "красных линий", которые нельзя переходить, а перед ним сидит человек (Путин – Ред.) вообще без этих красных линий".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин встретится с главой Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 9 декабря, в Париже после переговоров лидеров "нормандской четверки".

Ранее Дмитрий Кулеба раскритиковал "нормандский формат", заявив, что он нерезультативный из-за политики России.

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