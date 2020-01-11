"Настоящий украинский рыцарь!" Порошенко приобрел квартиру танкисту, освобожденному из российского плена

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приобрел квартиру танкисту Богдану Пантюшенко, который был освобожден после пяти лет пребывания в плену террористов.

Порошенко вместе с депутатами "ЕС" встретился с военным и его женой Викторией и лично передал им соответствующие документы, сообщает пресс-служба партии.

Порошенко рассказал, что еще во время пребывания в плену Богдана Пантюшенко было решено приобрести квартиры трем военнослужащим – двум военным с 3-го полка спецназа и танкисту Пантюшенко.

"Для двух нам это удалось сделать раньше. Я очень счастлив, что Господь подарил мне такую возможность, чтобы и ваша семья имела возможность сама выбрать и приобрести квартиру в городе Киеве", – сказал Порошенко.

Петр Порошенко приобрел квартиру танкисту, освобожденному из российского плена

Он добавил, что очень многие люди верили и молились о скорейшем возвращении украинских пленных домой.

"Хочу сказать, что твое поведение и в бою, и во время пребывания в плену было образцом настоящего рыцаря Украины. Несмотря на твой очень молодой возраст – ты настоящий воин, ты настоящий украинский рыцарь, ты настоящий патриот и настоящий гражданин", – заявил Порошенко .

"Как пятый президент Украины, как твой Верховный Главнокомандующий на самом деле хочу сказать тебе спасибо за твой дух, твою любовь к Украине", – подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, как 18 января 2015 в боях под Спартаком, когда была дана команда танкового наступления в направлении Путиловского моста, танкисты взяли такой темп, что фактически вошли в Донецк. Три танка вышли к мосту. "Я был поражен тем героизмом, который продемонстрировал Богдан и экипажи всех танков", – отметил Порошенко.

Петр Порошенко приобрел квартиру танкисту, освобожденному из российского плена

Он также рассказал, что боевики долго не признавали, что Богдан Пантюшенко у них в плену.

"Несмотря на наши настойчивые запросы, они говорили, что он пропал без вести", – сказал он и добавил, что когда выяснилось, что военный жив и находится в плену, его постоянно вносили в списки на освобождение, однако боевики его каждый раз вычеркивали.

Виктория и Богдан Пантюшенко поблагодарили Порошенко за поддержку и помощь.

"Спасибо за такой значительный вклад и в переговорный процесс, и в наши судьбы в частности...Муж уже дома, семья целая – и это самое главное. В дальнейшем я хочу только мира нашей стране. И я верю в победу", – сказала Виктория Пантюшенко.

Богдан Пантюшенко подчеркнул, что Украине нужен мир на украинских условиях, а не "русский мир". Он также добавил, что очень рад развитию украинского языка, музыки, кино в стране.

"У нас есть свое, которое мы должны развивать. И я очень благодарен, что наша культура наконец взорвалась и надеюсь, что это только старт и начало ее развития", – отметил военный.

"Так приятно видеть наших людей, слышать наш язык, окунуться в нашу культуру. Я так этого ждал. Только этим и жил", – сказал он.

"Вы очень много делали, чтобы донести правду о той войне, которая сегодня происходит на востоке Украины", – сказала сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, добавив, что эта работа еще не завершена, пока не будут освобождены все.

Петр Порошенко приобрел квартиру танкисту, освобожденному из российского плена

Семья Пантюшенко пригласила Порошенко и депутатов "ЕС" на новоселье.

Богдан Пантюшенко (позывной "Броня") 18 января 2015 попал в плен российских наемников вблизи Донецкого аэропорта. Во время ожесточенных боев в районе Донецкого аэропорта подконтрольные России боевики подбили танк, а его экипаж захватили в плен. Впоследствии эту операцию по подрыву Путиловского моста вблизи поселка Спартак назовут "одной из самых ярких в обороне аэродрома".

Ранее Порошенко подарил квартиры семьям двух военнослужащих 3-го полка спецназа Сергея Глондара и Александра Коринькова, попавших в плен в 2015 году во время боев за Дебальцево.

А в декабре 2019 года Порошенко внес залог 19 миллионов гривен за освобождение киборга Дмитрия Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на трагедию с самолетом МАУ в Иране, выразив соболезнования родственникам погибших.

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