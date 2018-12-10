Напомню, в чем сходство и различия между настоящим дипломатом и истинной леди? Если леди говорит "нет" - это значит "может быть", если же леди говорит "может быть" - это значит "да". Но никогда истинная леди не говорит "да". Если дипломат говорит "да" - это значит "может быть", если дипломат говорит "может быть" - это значит "нет". Но никогда настоящий дипломат не говорит "нет". Эту притчу я часто рассказывал на дружеских обедах глав дипломатических миссий, аккредитованных в Загребе, и она у коллег всегда вызывала улыбку и понимание. Но вот, пришел строк окончания моей миссии в Хорватии и во время прощального ужина кто-то вспомнил уже известную, рассказанную мной ранее притчу. Она опять вызвала умиление, но слово взял посол Канады, с которым мы были в очень хороших отношениях, так как он был этнический украинец. Мой коллега пожелал мне успешного возвращения, и подчеркнул, что посол Украины в Хорватии относится к той категории дипломатов, которые умеют сказать "нет", когда дело касается защиты интересов своего государства. Я очень оценил его слова, потому что, действительно, в стране пребывания сказать "нет" очень непросто. Намного проще, когда это указание Центра. Но есть ситуации, когда ответственность на тебе, и принимать решение нужно лично. А таких ситуаций было немало. Поверьте, говоря "нет", сразу выходишь из зоны комфорта. Но защищать интересы страны – нет задачи важнее.

Украине нужно научиться вести жесткие переговоры, когда идет вопрос об отстаивании своих национальных интересов перед очень сильным и подготовленным противником. В принципе, я не сторонник жесткой линии – я за сплав твердости и гибкости. По любым вопросам можно переговаривать и достигать соглашений, даже с Москвой. Вопрос только в том, где границы компромисса, ниже которых прямой ущерб украинской государственности.

Отсутствие достаточных знаний и умений вести жесткие переговоры проявилось в конце февраля 2014 года. На шантаж Москвы напрямую применить военную силу мы ответили безнадежно слабо. Как результат, потеря Крыма, который потянул за собой Донбасс. А нужно просто знать классические схемы ведения переговоров, когда тебе угрожают. Собака, которая лает, очень редко кусает. Но точно укусит, если почувствует, что вы испугались.

Кому-то явно не хватило спокойствия и уверенности. Ведь угроза применения силы и применение силы две разные вещи, которые, кстати, осуждаются соответствующими международными Конвенциями. Правда, Россия приняла решение, о том, что их национальное законодательство стоит выше международного. Однако я уверен, что Москва все равно еще ответит за свои агрессивные действия перед международными судовыми инстанциями. Возникает только законный вопрос : зачем миру нужен постоянный член Совета Безопасности ООН с правом вето, который дисквалифицировал международное право в том числе гуманитарное?

Следующий этап переговоров с Россией, которые нужно быть готовыми, тоже будет носить жесткий характер, наверняка, будет касаться вопросов возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Особенно непросто будет вести разговор по Крыму. Но, наконец-то принято решение по активизации формата стран-подписантов Будапештского меморандума и у нас появляется шанс при участии США и Великобритании, как главных гарантов нашей территориальной целостности, вести переговоры с Москвой при активной поддержке Вашингтона и Лондона. Это сильно меняет переговорные позиции в нашу сторону. Надо только грамотно начать переговорный процесс, правильно расставить акценты на обсуждаемых проблемах и самое главное, обеспечить успешность его завершения – а это значит добиться серьезных уступок со стороны Москвы.

Кремль тоже готовится к завершающей дипломатической схватке, мобилизует своих тайных сторонников в Украине и пытается внести раскол в единственную общегосударственную позицию по вопросам возвращения временно оккупированных территорий. Если мы сможем консолидировать позиции правящих партий и оппозиции – у нас большая вероятность достичь своей цели. Но если на внутригосударственном поле каждая политическая сила будет ставить различные приоритеты – Украина точно проиграет, даже союзники не помогут. Смогут ли старые политические оппоненты внутри Украины закопать секиры и вместе ударить по противнику – посмотрим, осталось не долго ждать. Но единству политических сил должно предшествовать единство украинского общества. Нашему народу, наконец, пора проявить мудрость.