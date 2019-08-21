"Настоящее унижение!" Портников объяснил, как Путин может вернуться в G8

Предложение американского президента Дональда Трампа о возвращении его российского коллеги Владимира Путина в "большую восьмерку" способно стать политической сенсацией, но не реальностью.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в блоге на "Еспресо", отметив, что речь не идет об изменении формата престижного клуба.

"Для того, чтобы "семерка" вновь стала "восьмеркой", необходимо согласие всех ее участников. На прошлогодней встрече лидеров стран "большой семерки" предложение Трампа о приглашении Путина было поддержано только премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Вряд ли сегодня американский президент может рассчитывать на единогласие - даже если его поддержит Эммануэль Макрон", - предположил он.

По словам журналиста, в качестве хозяина саммита Трамп может пригласить для участия в его дискуссиях руководителя страны, которая в "семерку" не входит, любого.

Владимир Путин RT

"На саммите в Биаррице, который начинается через несколько дней, будут присутствовать руководители сразу нескольких стран. С ними предполагается обсудить мировые экологические проблемы. А сам Макрон от своего имени пригласил в Биарриц премьер-министра соседней Испании Педро Санчеса. Вот именно таким образом Трамп может пригласить Путина. Если российский президент, конечно, захочет быть гостем клуба, полноценным участником которого он был до 2014 года. С точки зрения Путина такое приглашение - без восстановления полноценного членства России в "восьмерке" будет выглядеть самым настоящим унижением", - пояснил он.

Следующий вопрос, по мнению журналиста, - как быть с теми проблемами, которые и послужили причиной исключения России из "восьмерки" и превращения ее в "семерку".

"Как быть с тем, что Россия аннексировала Крым и продолжает войну на Донбассе. Как быть с тем, что Россия вовсе не может считаться демократической страной в то время, как "большая семерка" - клуб именно демократических лидеров... Сейчас в России нет ни демократии, ни экономики. В чем смысл? В прихотях Трампа? В иллюзиях Макрона? В том, что американский президент уже вошел в раж предвыборной гонки, а президент Франции видит себя новым лидером Европы? Да, пока что смысл именно в этом", - отметил он.

Портников добавил, что за действиями Дональда Трампа и Эммануэля Макрона нет реальной серьезной политики, но от этого их намерения не становятся менее опасными с точки зрения последствий.

"И этим намерениям необходимо сопротивляться. В первую очередь украинскому руководству. Потому что любое возвращение России к сотрудничеству с Западом без прекращения войны против нашей страны и аннексии Крыма неминуемо приведет к новой агрессии, новым территориальным потерям и жертвам. И отвечать за эту неминуемую катастрофу перед украинцами будут не Макрон или Трамп. И даже не Путин", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МИД России в ответ на информацию о G8 заявили, что "ждут конкретных предложений".

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