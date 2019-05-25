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Насмехаются над Украиной: экс-премьер рассказал популярную в ЕС шутку

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Эксперты Европейской Комиссии смеются над Украиной, называя ее "государством исполняющих обязанности".

Об этом в эфире ObozTV рассказал премьер-министр Украины 2001-2002 годов Анатолий Кинах. Он подчеркнул, что это создает негативное впечатление у западных партнеров.

Комментируя отставку главы правительства Владимира Гройсмана и вероятное назначение и.о., Кинах отметил, что это еще больше снизит эффективность вертикали исполнительной власти.

"Я недавно был в Брюсселе и услышал такую шутку: нас эксперты в Еврокомиссии уже называют "государством исполняющих обязанности", – поделился экс-премьер.

"И ведь они правы. У нас три года нет министра аграрной политики. Уже больше трех лет нет министра охраны здоровья. Нет главы Фонда госимущества. Нет главы Государственной фискальной службы. В 11 из 14 морских портов начальники портов годами исполняют обязанности", – обратил он внимание и добавил, что этот перечень можно продолжать.

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По словам Кинаха, такая ситуация вызывает у наших западных партнеров "неуверенность в прогнозированности и стабильности государственной политики".

Он подчеркнул, что перед новыми властями Украины сейчас стоят серьезные вызовы и у них нет времени на подобные эксперименты.

"Нужно решать огромное количество вопросов. Формировать проект бюджета на следующий год и 15 сентября, в соответствии с Конституцией, подавать его в Верховную Раду. Решать проблемы обслуживания финансовых обязательств по нашему государственному долгу", – пояснил бывший чиновник.

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Кинах напомнил и о других проблемах. В частности, о трудовой миграции и беспрецедентной демографической ситуации.

"В 2018 году в среднем на 100 смертей в Украине только 57 новорожденных. Наша численность за один 2018 год фактически упала на 234 тысяч человек. По сути, мы за год потеряли областной центр", – констатировал он.

Насмехаются над Украиной: экс-премьер рассказал популярную в ЕС шутку

European Parliament

Как сообщал OBOZREVATEL, после резонансной инаугурационной речи новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского премьер-министр Владимир Гройсман объявил об отставке.

Правда, за отставку Кабмина еще должна проголосовать Верховная Рада.

Тем временем Владимир Зеленский подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы в Раду на 21 июля. Указ уже вступил в силу.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Эфиры Oboz TVПрямая трансляцияЗападный взгляд
Персона
Анатолий Кинах
Место
УкраинаКиев
Теги
Европейская КомиссияЕвропейский СоюзанекдотКабинет министров Украины
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CARGO 100
CARGO 100
Временное государство, потому и все "И.О." ...
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