"Наслушались советов украинофобов!" Кириленко указал на важный нюанс в законе о языке

Правительство не назначает Уполномоченного по вопросам языковой политики для того, чтобы заработал Закон о языке.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший вицепремьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко. Он отметил, что это ключевой момент для запуска Закона о языке.

К сожалению, правительство почему-то упорно не хочет принимать ключевое для запуска нового Закона о языке решение и назначить Уполномоченного по вопросам языковой политики. Видимо, наслушались советов каких-то украинофобов", - написал Кириленко.

Вячеслав Кириленко

Он призвал парламент выполнить прямую норму Закона о языке, не дожидаясь протестов.

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