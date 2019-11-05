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5 ноября • обновлено в 17:40
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"Наслушались советов украинофобов!" Кириленко указал на важный нюанс в законе о языке

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Правительство не назначает Уполномоченного по вопросам языковой политики для того, чтобы заработал Закон о языке.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший вицепремьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко. Он отметил, что это ключевой момент для запуска Закона о языке.

К сожалению, правительство почему-то упорно не хочет принимать ключевое для запуска нового Закона о языке решение и назначить Уполномоченного по вопросам языковой политики. Видимо, наслушались советов каких-то украинофобов", - написал Кириленко.

Вячеслав Кириленко

Вячеслав Кириленко

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Он призвал парламент выполнить прямую норму Закона о языке, не дожидаясь протестов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 25 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

  • За соответствующий документ проголосовали 278 народных депутатов, против - 38. Голосование началось со слов спикера парламента Андрей Парубий "Слава Украине!".

  • Народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул подал в Верховную Раду проект постановления, блокирует подписание языкового закона. Он отметил, что ни спикер парламента Андрей Парубий, ни президент Петр Порошенко не смогут подписать этот закон.

  • Председатель Верховной Рады Андрей Парубий еще тогда анонсировал подписание закона о государственном языке №5670-д 14 мая.

  • 14 мая Верховная Рада Украины отклонила все четыре проекта постановлений, которые блокировали подписание законопроекта №5670-д об украинском языке.

  • Принятие исторического закона вызвало бурную реакцию в России. Так, скандальная спикер МИД России Мария Захарова обвинила Украину в нарушении Минских договоренностей закреплением украинского языка как единственного государственного.

  • Со своей стороны топпропагандист Владимир Соловьев обвинил Украину в поддержке "нацистских" законов и заявил, что украинцы относятся к русским, как гитлеровцы к евреям.

  • Кроме того, он назвал украинский языковой закон дискриминацией прав русскоязычных украинский и объяснил голосования за него принуждением народа к собственной речи.

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Вячеслав Кириленко
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Pooh Vini
Pooh Vini
Закон один для всех и выполнять его необходимо. Зеля упорно тянет кота за одно место
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Протесты, как раз и начнутся после принятия нацистского закона)))
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