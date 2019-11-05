"Наслушались советов украинофобов!" Кириленко указал на важный нюанс в законе о языке

Правительство не назначает Уполномоченного по вопросам языковой политики для того, чтобы заработал Закон о языке.
Об этом на своей странице в Facebook написал бывший вицепремьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко. Он отметил, что это ключевой момент для запуска Закона о языке.
К сожалению, правительство почему-то упорно не хочет принимать ключевое для запуска нового Закона о языке решение и назначить Уполномоченного по вопросам языковой политики. Видимо, наслушались советов каких-то украинофобов", - написал Кириленко.
Вячеслав Кириленко
Он призвал парламент выполнить прямую норму Закона о языке, не дожидаясь протестов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
За соответствующий документ проголосовали 278 народных депутатов, против - 38. Голосование началось со слов спикера парламента Андрей Парубий "Слава Украине!".
Народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул подал в Верховную Раду проект постановления, блокирует подписание языкового закона. Он отметил, что ни спикер парламента Андрей Парубий, ни президент Петр Порошенко не смогут подписать этот закон.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий еще тогда анонсировал подписание закона о государственном языке №5670-д 14 мая.
14 мая Верховная Рада Украины отклонила все четыре проекта постановлений, которые блокировали подписание законопроекта №5670-д об украинском языке.
Принятие исторического закона вызвало бурную реакцию в России. Так, скандальная спикер МИД России Мария Захарова обвинила Украину в нарушении Минских договоренностей закреплением украинского языка как единственного государственного.
Со своей стороны топпропагандист Владимир Соловьев обвинил Украину в поддержке "нацистских" законов и заявил, что украинцы относятся к русским, как гитлеровцы к евреям.
Кроме того, он назвал украинский языковой закон дискриминацией прав русскоязычных украинский и объяснил голосования за него принуждением народа к собственной речи.
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