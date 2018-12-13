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Насирова восстановили в должности: адвокат доказал законность решения

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Решение суда, согласно которому Роман Насиров был восстановлен в должности главы Государственной фискальной службы Украины, является абсолютно законным.

В частности, оно базируется на четырех важных аргументах в пользу главы ГФС. Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец в эфире телеканала "Наш".

Первым нарушением, на которое обратил внимание суд, стало отсутствие необходимого представления премьер-министра Украины. Этот документ является обязательным для увольнения главы ГФС, подчеркнул эксперт.

Второй нюанс, доказывающий незаконность увольнения Насирова, — отсутствие заключения специальной комиссии, которая существует при государственной службе. В нем должны были детально изложить причины открытия дисциплинарного производства, а также причины, по которым должностное лицо должно быть уволено. Однако и это требование проигнорировали.

Третьим доказательством законности восстановления Насирова в должности Кравец назвал наличие письма вышеупомянутой комиссии, в котором утверждается, что Насиров не имеет каких-либо дисциплинарных нарушений.

Роман Насиров

Роман Насиров

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"И четвертое основание, которое было, — когда лицо пытаются уволить, ему дают возможность дать объяснения. Этой возможности господину Насирову представлено не было. Поэтому здесь вопрос. У нас пытаются перевести, особенно грантососные организации, общественные советы добродетели неизвестные, все на суды. Суды виноваты! Я считаю, что виновато непосредственно правительство, которое не соблюло закон. Поэтому на самом деле здесь вопрос не к судьям. Суды выполнили исключительно прямое требование закона", — считает адвокат.

Более того, по его мнению, именно на правительстве лежит ответственность за компенсацию Насирову взыскания за вынужденный прогул.

Говоря о том, как ситуация может развиваться дальше, Кравец подчеркнул, что дисциплинарное производство теоретически может быть открыто повторно, и правоохранители вновь займутся вопросом о якобы двойном гражданстве Насирова, в котором его обвинил экс-министр финансов Александр Данилюк. Адвокат подчеркнул, что если и рассматривать вариант увольнения, то происходить оно может исключительно в правовом поле и в соответствии с требованиями украинского законодательства.

Что касается дальнейших действий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, то Кравец уверен, что в сложившейся ситуации они практически бессильны.

Роман Насиров

Роман Насиров

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"Все, что могут САП и НАБУ, — это подать ходатайство в суд об отстранении от должности господина Насирова. Но у нас есть уже судебное разбирательство. Это можно было сделать на досудебном следствии, чтобы он не влиял на свидетелей или не мешал следствию. Сейчас — судебное разбирательство. Поэтому у них тоже нет никаких полномочий. Конечно, они могут ему что-то сделать и снова избрать меру пресечения, держать под стражей, не допустить к исполнению обязанностей. Больше ничего САП и НАБУ сделать не могут", — подчеркнул он.

Также Кравца возмутил тот факт, что ситуацию с восстановлением Насирова в должности принялись активно комментировать и критиковать в США.

"Надо как-то наших друзей или в кавычках "друзей" все же держать определенным образом. Господин Климкин (глава МИД Украины. — Ред.) должен сделать соответствующее обращение и предостеречь США от любых заявлений относительно судебных решений в Украине. Это может решить только суд", — сказал адвокат.

Он добавил, что дискредитировать компетентность судов пытаются и определенные влиятельные лица в Украине, которые использовали новость о решении по делу Насирова в своих корыстных целях.

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Роман Насиров

Роман Насиров

"Это очередной козырь для того, чтобы уничтожать судебную ветвь власти и подчинять себе ее. Это выгодно власти, очередной аргумент для общества, что судей должны уничтожать, что судьи незаконно принимают решения, что нужно продолжать эту бессмысленную судебную реформу и дальше лишать граждан Украины права на доступ к правосудию", — возмутился Кравец.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря Окружной административный суд Киева признал, что отстранение Романа Насирова от должности главы ГФС в марте 2017 года и увольнение 31 января 2018 года были незаконными.

Его адвокат Любомир Дроздовский напомнил, что решение суда подлежит немедленному исполнению, а все необходимые документы уже направлены в Государственную исполнительную службу Украины. Правозащитник добавил, что за умышленное невыполнение судебного решения предусмотрена уголовная ответственность.

Персоны
Роман НасировРостислав Кравец
Место
Украина
Тег
Государственная фискальная служба Украины
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Прежде, чем признать незаконным увольнение Насирова с поста главы ГФС, суд должен был проверить, законность его назначения.
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