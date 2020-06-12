Глава Государственной фискальной службы в 2015-2018 годах Роман Насиров выступил за изменение налогового законодательства в Украине и повышение зарплат работникам таможни, так как низкие доходы являются одной из причин коррупции в структуре.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". Насиров отметил, что разговоры об изменении налогового законодательства ведуться ежегодно и пора их уже привести в жизнь.

"Давным-давно надо было менять налоговое законодательство. Каждый год об этом говорят, но нужно это уже делать, мы не должны оставаться в старой системе. Нужно сделать новое законодательство", – сказал он.

Роман Насиров Скриншот из видео

Кроме того, экс-глава ГФС заявил, что необходимо поднять работникам таможни зарплаты и таким образом получится уменьшить количество коррупции.

"Вот говорят о таможенниках – начались ротации и так далее. А вы спросите: какая зарплата у таможенника? Сможет ли таможенник, который получает 5-7 тысяч гривен и покупает спецформу за свои деньги, вообще существовать, кормить семью? А ему хочешь не хочешь, но всегда будут предлагать какие-то деньги. В таких простых вещах вопросы", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине фискальные органы должны возглавить профессионалы, которые за время своей работы уже показали значительные результаты.

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