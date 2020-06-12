Глава Государственной фискальной службы в 2015-2018 годах Роман Насиров заявил, что у него есть политические амбиции на всеукраинском уровне.

Как он рассказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером", сейчас экс-руководитель ГФС занимается политикой самостоятельно.

"Амбиции есть, обязательно. Пока что я занимаюсь политикой самостоятельно, будем смотреть, есть ли смысл к кому-то присоединяться, либо же собирать команду единомышленников", – рассказал он.

Также Насиров сообщил, что в планах есть и местные выборы, однако не в качестве основы своей деятельности.

"Местные выборы в планах, но это не основа моей деятельности – я себя вижу на всеукраинской плоскости. На местные выборы должны идти те, кто живет в той или иной местности. Для меня это был бы Киев, но уже сейчас мы видим 30-40 кандидатов по Киеву, так что эта ниша уже три раза занята", – поделился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Насиров выступил за изменение налогового законодательства в Украине и повышение зарплат работникам таможни, так как низкие доходы являются одной из причин коррупции в структуре.

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