Главная Новости
12 июня • обновлено в 23:51
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Насиров рассказал о своих политических планах и участии в местных выборах

1.5т
Читать материал на украинском

Глава Государственной фискальной службы в 2015-2018 годах Роман Насиров заявил, что у него есть политические амбиции на всеукраинском уровне.

Как он рассказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером", сейчас экс-руководитель ГФС занимается политикой самостоятельно.

"Амбиции есть, обязательно. Пока что я занимаюсь политикой самостоятельно, будем смотреть, есть ли смысл к кому-то присоединяться, либо же собирать команду единомышленников", – рассказал он.

Также Насиров сообщил, что в планах есть и местные выборы, однако не в качестве основы своей деятельности.

"Местные выборы в планах, но это не основа моей деятельности – я себя вижу на всеукраинской плоскости. На местные выборы должны идти те, кто живет в той или иной местности. Для меня это был бы Киев, но уже сейчас мы видим 30-40 кандидатов по Киеву, так что эта ниша уже три раза занята", – поделился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Насиров выступил за изменение налогового законодательства в Украине и повышение зарплат работникам таможни, так как низкие доходы являются одной из причин коррупции в структуре.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Роман Насиров
Место
Украина
Тег
политика
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 753.

    Вылечились: 13 567. Умерли: 870.

  • В мире заболели более 7,6 млн человек, погибли – больше 426 тысяч.

  • В ВОЗ ответили, передается ли коронавирус через грудное молоко.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

  • Вакцина от полиомиелита может помочь при COVID-19: ученые отследили связь.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги