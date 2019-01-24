Насиров рассказал, кто является крупнейшими коррупционерами в Украине

Председатель Государственной фискальной службы Украины, кандидат на пост президента Украины Роман Насиров представил свою предвыборную программу 23 января.

Основными ее пунктами являются экономические реформы, справедливые законы, европейские социальные стандарты и борьба с коррупцией, заявил он в эфире телеканала "НАШ" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Политик отметил, что имитация борьбы с коррупцией в Украине усиливает социальное напряжение, тормозит экономическое развитие и мешает реализации системных реформ в государстве.

"Борьбы с коррупцией в Украине не существует. Есть только ее имитация, которая длится годами, но без результатов. Более того, очень часто люди, которые якобы борются с коррупцией, сами являются коррупционерами. Прикрываясь громкими лозунгами, они создают дымовую завесу в виде громких уголовных дел, например дело, которое было придумано против меня", — считает глава ДФС.

Роман Насиров Скриншот

Так, по мнению Насирова, причиной уголовного преследования его была деятельность главы ДФС на своем посту, связанная с преодолением коррупционных явлений. "Дело против меня возникло именно потому, что настоящая борьба с коррупцией давала в бюджет +50% ежегодно. Из-за этого от меня так хотели избавиться, делали все, что угодно, лишь бы меня в должности председателя ДФС не было", — подчеркнул он.

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Для преодоления системной коррупции, как считает Насиров, нужно найти ее причины. "Некоторые вещи, поступки считают коррупцией, а ко многим все просто привыкли, и люди просто живут с этим, хотя это тоже коррупция. Многие люди идут во власть, на государственную службу, чтобы зарабатывать деньги, а так быть не должно. Для чиновников должна быть как реальная зарплата, так и суровое наказание, если человек идет не работать, а с совершенно другими мотивами", — отметил политик.

В то же время Насиров настаивает на том, что антикоррупционные органы нужны государству, однако результаты их деятельности необходимо оценить после проведения в соответствии с законодательством полного и профессионального аудита.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Романа Насирова кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах 31 марта 2019 года. Соответствующее решение о регистрации было принято на заседании в понедельник, 21 января.

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