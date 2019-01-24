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Насиров рассказал, кто является крупнейшими коррупционерами в Украине

1.7тЧитать материал на украинском

Председатель Государственной фискальной службы Украины, кандидат на пост президента Украины Роман Насиров представил свою предвыборную программу 23 января.

Основными ее пунктами являются экономические реформы, справедливые законы, европейские социальные стандарты и борьба с коррупцией, заявил он в эфире телеканала "НАШ" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Политик отметил, что имитация борьбы с коррупцией в Украине усиливает социальное напряжение, тормозит экономическое развитие и мешает реализации системных реформ в государстве.

"Борьбы с коррупцией в Украине не существует. Есть только ее имитация, которая длится годами, но без результатов. Более того, очень часто люди, которые якобы борются с коррупцией, сами являются коррупционерами. Прикрываясь громкими лозунгами, они создают дымовую завесу в виде громких уголовных дел, например дело, которое было придумано против меня", — считает глава ДФС.

Роман Насиров

Роман Насиров

Скриншот

Так, по мнению Насирова, причиной уголовного преследования его была деятельность главы ДФС на своем посту, связанная с преодолением коррупционных явлений. "Дело против меня возникло именно потому, что настоящая борьба с коррупцией давала в бюджет +50% ежегодно. Из-за этого от меня так хотели избавиться, делали все, что угодно, лишь бы меня в должности председателя ДФС не было", — подчеркнул он.

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Для преодоления системной коррупции, как считает Насиров, нужно найти ее причины. "Некоторые вещи, поступки считают коррупцией, а ко многим все просто привыкли, и люди просто живут с этим, хотя это тоже коррупция. Многие люди идут во власть, на государственную службу, чтобы зарабатывать деньги, а так быть не должно. Для чиновников должна быть как реальная зарплата, так и суровое наказание, если человек идет не работать, а с совершенно другими мотивами", — отметил политик.

В то же время Насиров настаивает на том, что антикоррупционные органы нужны государству, однако результаты их деятельности необходимо оценить после проведения в соответствии с законодательством полного и профессионального аудита.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Романа Насирова кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах 31 марта 2019 года. Соответствующее решение о регистрации было принято на заседании в понедельник, 21 января.

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Персона
Роман Насиров
Место
Украина
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
"Борьбы с коррупцией в Украине не существует. Есть только ее имитация"))))) Ну , улыбнул меня ))))Раз ты не сидишь- конечно не существует)))) Тут и ежу понятно)))Логика железная у чела))))
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Работа президента связана с большими стресс-нагрузками.... Как Насиров,который при аресте «прыгнул в плед и потерял сознание» может занимать этот пост... Еще...не знаю почему,когда вижу Насирова....вспоминается пожирающий галстук Саакашвили.
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