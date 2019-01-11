Насиров не виновен, но на его деле опять будут играть — юрист

Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров сейчас не виновен, а решение суда о его восстановлении в должности должно быть выполнено.

Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал адвокат, правозащитник, политический эксперт, Андрей Бузаров (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Дело Насирова в виду наличия решения суда, с юридической точки зрения – очевидно. Решение суда (о восстановлении в должности. — Ред.) не в пользу Кабинета министров, оно в пользу Насирова. И должно быть выполнено", — сказал он.

Роман Насиров

При этом юрист считает, что Кабинет министров по неизвестным причинам будет блокировать восстановление Романа Насирова в должности. "Насиров сейчас — лицо не виновное, поскольку его вина не доказана в установленном законом порядке. Это очевидно. Но на этом деле опять начинают играть", — отметил юрист.

Также, по мнению Бузарова, в деле главы ГФС присутствует политическая составляющая, которая влияет на ход дела Насирова. "Процессуальный почерк этого дела, как все расследовалось, затягивание сроков, их искусственное добавление — все это указывает на то, что нельзя исключать влияние на это дело извне. Не из-за рубежа, а со стороны политических групп", — отметил он.

"У Конституции есть принцип — презумпция невиновности. Так вот за последние пять лет эта презумпция была настолько дискредитирована, что когда в отношении конкретного человека нет решения суда, но при этом и политики, и журналисты позволяют себе выходить и рассказывать схемы и так далее и тому подобное — без соответствующего подтверждения", — подытожил Бузаров.

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