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Решение судов обязаны исполнять все. Насиров восстановлен в должности и должен выходить на работу - юрист Регина Гусейнова

2.5тЧитать материал на украинском

Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров имеет полное право приступать к выполнению своих обязанностей, поскольку в решении суда конкретно говорится о немедленном исполнении в части восстановления Насирова в должности.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила известный юрист, адвокат Регина Гусейнова. "Не нужна исполнительная служба. Если в решении суда написано, что оно подлежит немедленному исполнению, как это часто бывает именно в трудовых спорах, тогда можно спокойно идти на рабочее место", — сказала она.

Регина Гусейнова

Регина Гусейнова

Скриншот видео

Гусейнова также разъяснила, что сейчас в ГФС есть только исполняющий обязанности главы, поэтому Кабинету министров Украины не нужно будет никого увольнять.

Касательно решения коллегии судей Окружного административного суда города Киева, Гусейнова также добавила важное пояснение.

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Насиров – снова глава ГФС: адвокат разъяснил нюансы
Роман Насиров

Роман Насиров

Скриншот видео

"Из того, что говорила судья, думаю, у нее были основания вынести именно такое решение. Тут все дело в том, кто писал обоснования для увольнения (Романа Насирова. — Ред.). В свою очередь народный депутат Борислав Розенблат подтвердил, что при увольнении Романа Насирова было допущено множество процессуальных нарушений, поэтому суд вынес законное решение (восстановить Романа Насирова в должности главы ГФС. — Ред.). Экс-министр юстиции Александр Лавринович также отметил, что "это диагноз непрофессионализма нынешнего руководства исполнительной власти", — подчеркнула адвокат.

Исполнительный лист

Исполнительный лист

Исполнительный лист

Исполнительный лист

Решение суда

Решение суда

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря, Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы Украины.

Таким образом, суд признал, что отстранение Романа Насирова от должности главы ГФС в марте 2017 года и увольнение 31 января 2018 года были незаконными. Решение начало действовать с момента его оглашения.

Адвокат Романа Насирова Любомир Дроздовский подчеркнул, что органы государственной власти, в частности Кабмин, обязаны немедленно выполнить вышеуказанное решение суда.

Персона
Роман Насиров
Место
Украина
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Kazanovsky Artur
Kazanovsky Artur
Уже давно нужно было на работу выйти, всё его дело - чистый политический заказ. Кому-то было выгодно его снять с должности...
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Kazanovsky Artur
Kazanovsky Artur
Сколько можно говорить про решение суда - его уже нужно было выполнить! А теперь должно быть снятие обвинений в коррупции...
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Яковенко Владимир
Яковенко Владимир
Ах-ре-неть! Ох и морда. Эта мадемуазель видимо адвоката съела, что её так разнесло.
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