Решение судов обязаны исполнять все. Насиров восстановлен в должности и должен выходить на работу - юрист Регина Гусейнова

Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров имеет полное право приступать к выполнению своих обязанностей, поскольку в решении суда конкретно говорится о немедленном исполнении в части восстановления Насирова в должности.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила известный юрист, адвокат Регина Гусейнова. "Не нужна исполнительная служба. Если в решении суда написано, что оно подлежит немедленному исполнению, как это часто бывает именно в трудовых спорах, тогда можно спокойно идти на рабочее место", — сказала она.

Регина Гусейнова Скриншот видео

Гусейнова также разъяснила, что сейчас в ГФС есть только исполняющий обязанности главы, поэтому Кабинету министров Украины не нужно будет никого увольнять.

Касательно решения коллегии судей Окружного административного суда города Киева, Гусейнова также добавила важное пояснение.

Роман Насиров Скриншот видео

"Из того, что говорила судья, думаю, у нее были основания вынести именно такое решение. Тут все дело в том, кто писал обоснования для увольнения (Романа Насирова. — Ред.). В свою очередь народный депутат Борислав Розенблат подтвердил, что при увольнении Романа Насирова было допущено множество процессуальных нарушений, поэтому суд вынес законное решение (восстановить Романа Насирова в должности главы ГФС. — Ред.). Экс-министр юстиции Александр Лавринович также отметил, что "это диагноз непрофессионализма нынешнего руководства исполнительной власти", — подчеркнула адвокат.

Исполнительный лист

Исполнительный лист

Решение суда

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря, Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы Украины.

Таким образом, суд признал, что отстранение Романа Насирова от должности главы ГФС в марте 2017 года и увольнение 31 января 2018 года были незаконными. Решение начало действовать с момента его оглашения.

Адвокат Романа Насирова Любомир Дроздовский подчеркнул, что органы государственной власти, в частности Кабмин, обязаны немедленно выполнить вышеуказанное решение суда.