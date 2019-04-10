Насиров: конкурсы на руководителей налоговой и таможни – противоправные

Объявленные Кабинетом министров Украины конкурсы на должности руководителей налоговой и таможенной служб являются противоправными и недействительными.

Об этом говорится в судебном иске председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова к Кабинету министров Украины. Соответствующий иск подан в Окружной административный суд г. Киева, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Роман Насиров

В частности, в иске отмечается, что должность руководителя фискальной службы не является вакантной, поскольку ГФС Украины не ликвидирована, а предусмотрена ее реорганизация. До решения вопроса о переводе председателя Государственной фискальной службы Украины на должность председателя Государственной налоговой службы Украины или председателя Государственной таможенной службы Украины, эти должности не является вакантными. Соответственно, отсутствуют законные основания для объявления конкурса на занятие указанных должностей.

Кроме того, в связи с реорганизацией фискальной службы увольнение ее руководителя возможно только в случае невозможности его перевести на другую должность или если он отказывается от такого перевода. При этом, согласно действующему законодательству, преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда.

В своих исковых требованиях Насиров просит суд признать противоправными и недействительными Распоряжения Кабинета Министров Украины "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы Украины" и "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной налоговой службы Украины".

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Как известно, согласно статье 19 Конституции Украины, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины. Руководитель центрального органа исполнительной власти назначается на должность и увольняется с должности Кабинетом Министров Украины по предложению Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы вносит на рассмотрение Кабинета Министров Украины предложения относительно кандидатуры для назначения на должность руководителя центрального органа исполнительной власти по результатам конкурса в соответствии с законодательством о государственной службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Насиров заявил, что проведение полноценной налоговой и таможенной реформ является обязательным шагом с точки зрения евроинтеграционных процессов в Украине.

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