Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива обозвал нардепов из фракции "Слуг народа" насильниками и аферистами.

Таким образом, политик отреагировал на скандал вокруг тюремного срока нардепа от "Слуги народа" Романа Иванисова за изнасилование. Свое видеобращение Кива записал на странице в Facebook.

"Роман Иванисов, член комитета антикоррупционной деятельности, в своей юности любил насиловать несовершеннолетних в извращенной форме. Да, потом он отмотал свой срок, как минимум на параше петухом, вернулся, и сегодня это власть, сегодня это лицо нашего парламента, лицо президента. Кто? Насильники, пе**расты, аферисты, неучи. Чем раньше мы с этой поганью закончим, тем больше шансов у наших детей будет выжить", – негодовал депутат.

Кива также вспомнил беглого президента Виктора Януковича, чьи преступления за "сбитые шапки" он назвал "детскими шалостями".

"Ребята, все вы помните, наверное, сколько осуждения и негодования в обществе было, когда мы узнали, что срок свой Виктор Федорович, беглый президент, мотал за сбитые шапки. По нынешним временам это детские шалости", – отметил он.

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