Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива обозвал нардепов из фракции "Слуг народа" насильниками и аферистами.
Таким образом, политик отреагировал на скандал вокруг тюремного срока нардепа от "Слуги народа" Романа Иванисова за изнасилование. Свое видеобращение Кива записал на странице в Facebook.
"Роман Иванисов, член комитета антикоррупционной деятельности, в своей юности любил насиловать несовершеннолетних в извращенной форме. Да, потом он отмотал свой срок, как минимум на параше петухом, вернулся, и сегодня это власть, сегодня это лицо нашего парламента, лицо президента. Кто? Насильники, пе**расты, аферисты, неучи. Чем раньше мы с этой поганью закончим, тем больше шансов у наших детей будет выжить", – негодовал депутат.
Кива также вспомнил беглого президента Виктора Януковича, чьи преступления за "сбитые шапки" он назвал "детскими шалостями".
"Ребята, все вы помните, наверное, сколько осуждения и негодования в обществе было, когда мы узнали, что срок свой Виктор Федорович, беглый президент, мотал за сбитые шапки. По нынешним временам это детские шалости", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Всплыла информация о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.
Журналист Юрий Бутусов заверил, что информация является достоверной. Также он раскрыл подробности пребывания мужчины за решеткой, отметив, что он погасил судимость законным путем.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил наличие погашенной судимости у Иванисова.
Позже в ГПУ заявили, что предоставленная генпрокурором Русланом Рябошапкой информация о погашенной судимости Иванисова является неподтвержденной.
Иванисов заявил о заказной провокации и приостановлении членства в политсиле. Соответствующий пост он разместил в своем Facebook после опровержения от ГПУ, однако позже передумал и удалил пост.
На скандал отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, пообещав проверить все факты по нардепу Иванисову.
Из обвинительного приговора известно, что мужчина был осужден за групповое удовлетворение половой страсти с отягчающими обстоятельствами и покушение на изнасилование несовершеннолетней.
Адвокат Иван Либерман заявил, что Иванисов за совершенные им преступления должен был получить минимум 7,5 лет тюрьмы.
Судимость Романа Иванисова за изнасилование подтвердили в Пологовском районном суде Запорожской области.
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