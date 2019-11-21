Скандал с насильником в "Слуге народа": всплыл документ-подтверждение

Заявление генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки о том, что у ГПУ нет информации о судимости нардепа от "Слуги народа" Романа Иванисова, не соответствует действительности. На самом деле он действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Однако со временем получил помилование от второго президента Украины Леонида Кучмы.

Об этом написал на своем Telegram-канале бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Кроме того, он опубликовал документ-подтверждение.

"Передайте, пожалуйста, кто-то непрофессиональному генеральному прокурору, что вчерашнее заявление ГПУ об отсутствии у них информации о судимости депутата правящей партии Иванисова за изнасилование – ложь. Он был осужден по 117 и 118 Уголовного кодекса Украины. А потом помилован президентом Кучмой. Позже опубликую приговор", – написал Портнов.

Роман Иванисов "Корреспондент"

Указ о помиловании Иванисова Telegram-канал Андрея Портнова

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