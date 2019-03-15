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"Нашу армию Путину не одолеть!" Порошенко обратился с мощным посланием

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Россия использует "весь арсенал информационной войны" накануне президентских выборов в Украине.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время визита в Закарпатскую область, передает пресс-служба главы государства.

"Силу нашей армии сейчас, и я это подчеркиваю уверенно, Путину уже не одолеть", —сказал он.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба Администрации президента

Новости
"Россия готовится к полномасштабной войне": Порошенко забил тревогу из-за мощной агрессии
Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба Администрации президента

Порошенко подчеркнул, что его беспокоит "удар с тыла". "Для этого враг использует весь арсенал информационной войны. Накануне выборов специально и намеренно армию и общество плотно обстреливают негативом", — уточнил президент.

При этом он не объяснил, о каких именно, на его взгляд, информационных атаках идет речь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко заявил, что "русский мир" на Донбассе потерпел поражение.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Путин
Место
Украина
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А чего ее одолевать? Сама сдастся в плен при первой возможности... Как моряки без единого выстрела
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