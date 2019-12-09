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9 декабря • обновлено в 13:23
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Нашествие пропагандистов и транспортный коллапс: что происходит в Париже перед "нормандским форматом"

3.4т
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За несколько часов до начала встречи в "нормандском формате" Париж сковали огромные пробки, а квартал возле Елисейского дворца оцепила полиция – видны автоматчики и патрульные.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий, в столицу Франции прибыли журналисты нескольких украинских телеканалов, также анонсирован митинг ветеранов ООС.

Кроме того, на саммит приехало множество российских пропагандистов. Так, численность съемочных групп "России 1" и "Первого канала" достигает примерно 20 человек.

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Квартал возле Елисейского дворца оцепила полиция

Квартал возле Елисейского дворца оцепила полиция

Квартал возле Елисейского дворца оцепила полиция

Квартал возле Елисейского дворца оцепила полиция

Пробки в Париже

Пробки в Париже

Скриншот страницы

На саммит приехали кремлевские пропагандисты

На саммит приехали кремлевские пропагандисты

На саммит приехали кремлевские пропагандисты

На саммит приехали кремлевские пропагандисты

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России на "нормандском саммите" начнется 9 декабря в 16:00 (17:00 по Киеву), однако за два часа до этого канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским (15:30).

  • После этого последует совместная рабочая сессия в "нормандском формате". После встреч глав стран в 19:00 состоится общая пресс-конференция.

  • Что касается личной встречи Зеленского и Путина, то она состоится после основной программы "нормандского саммита" и не имеет ограничений во времени.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Ангела Меркель Эммануэль Макрон
Место
Франция Париж
Тег
нормандский формат
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Петров Сергей
Петров Сергей
Какая-то пустыня.. И нашествие..Армия.агрессора...20 чел. Ужас!
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1
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Хо Хол
Хо Хол
КА! Тутуру туру туту! ПИ! Тутуру туру туту! ТУ! Тутуру туру туту! ЛЯ! Тутуру туру туту! КА ПИ ТУ ЛЯ ЦИ Я!
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1
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Федоров Федор
Федоров Федор
Это модный Карасев стоит перед микрофоном "пропагандистов" Россия1 на фото?)
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