Нашествие пропагандистов и транспортный коллапс: что происходит в Париже перед "нормандским форматом"

За несколько часов до начала встречи в "нормандском формате" Париж сковали огромные пробки, а квартал возле Елисейского дворца оцепила полиция – видны автоматчики и патрульные.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий, в столицу Франции прибыли журналисты нескольких украинских телеканалов, также анонсирован митинг ветеранов ООС.

Кроме того, на саммит приехало множество российских пропагандистов. Так, численность съемочных групп "России 1" и "Первого канала" достигает примерно 20 человек.

Квартал возле Елисейского дворца оцепила полиция

Квартал возле Елисейского дворца оцепила полиция

Пробки в Париже Скриншот страницы

На саммит приехали кремлевские пропагандисты

На саммит приехали кремлевские пропагандисты

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Обстановка в Париже перед "нормандским форматом"

Как сообщал OBOZREVATEL:

встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России на "нормандском саммите" начнется 9 декабря в 16:00 (17:00 по Киеву), однако за два часа до этого канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским (15:30).

После этого последует совместная рабочая сессия в "нормандском формате". После встреч глав стран в 19:00 состоится общая пресс-конференция.

Что касается личной встречи Зеленского и Путина, то она состоится после основной программы "нормандского саммита" и не имеет ограничений во времени.

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