Нашел недвижимость в Лондоне: охрана Труханова избила журналиста ВВС

Охранники и сторонники мэра Одессы Геннадия Труханова избили журналиста ВВС Энди Верити, который расследовал незаконную покупку "украинскими гангстерами" недвижимости в Лондоне.

"Расследование BBC показало, как организованная банда тайно инвестировала миллионы фунтов в Великобритании", - сказано в сюжете ВВС.

Во время расследования журналист обратился к Геннадию Труханову за комментарием. В ответ охранники и сторонники одесского мэра агрессивно отреагировали. Журналиста оттеснили от мэра и сбили его с ног. Верити также заявил, что его ударили ногой в пах.

Кроме того, неизвестный в черной форме без опознавательных знаков, похожей на форму "титушек", охранявших Труханова на суде, препятствовал съемке, закрывая камеру рукой.

Как сообщал "Обозреватель", в октябре 2017 года Национальное антикоррупционное бюро пришло к Труханову с обысками. В ведомстве сообщили, что следственные действия проводятся в рамках расследования двух уголовных производств "по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета".