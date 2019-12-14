Главная Новости
14 декабря • обновлено в 10:21
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Наше слабое место": Зеленский признался в проблемах на переговорах с Путиным

3.8т
Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос возвращения Украине контроля над границей со страной-агрессором Россией является слабым местом Минских договоренностей.

И именно по нему возникли разногласия во время переговоров с главой РФ Владимиром Путиным на "нормандском саммите" в Париже. Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Самый сложный вопрос – передача границы под контроль Украины. Это очень смешно, потому что это наша граница. Но это слабое место, ахиллесова пята Минских договоренностей – то, что было подписано нашей стороной. К сожалению, мы подписали, что нам передают под контроль нашу границу только после выборов на временно оккупированных территориях", – признался он.

Новости
"Если вскроем – потеряем все!" Путина взбесила позиция Зеленского по Донбассу

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Кроме этого, глава государства подчеркнул, что с Путиным у него разные позиции по этому вопросу.

"Мне понравилось, что мы начали это обсуждать. Договорились, что будем говорить об этом более подробно с различными вариантами на следующей встрече в "нормандском формате", – добавил он.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина выступает за изменение тех положений Минских договоренностей, которые касаются восстановления контроля над границей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Минские договоренности" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Темы
Минские договоренности Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
ОРДЛО
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
18
19
Смешно
2
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Слил таки неньку Пэдро Бухозавр))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Mega Death
Mega Death
Это выглядит так , как гитлеровцы рассуждали бы в мае 1945-го о слабых местах в подписанной ими капитуляции.))
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Громозека Иван
Громозека Иван
Ага, значит Педро Свин всё таки зрадник!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги