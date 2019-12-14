"Наше слабое место": Зеленский признался в проблемах на переговорах с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос возвращения Украине контроля над границей со страной-агрессором Россией является слабым местом Минских договоренностей.

И именно по нему возникли разногласия во время переговоров с главой РФ Владимиром Путиным на "нормандском саммите" в Париже. Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Самый сложный вопрос – передача границы под контроль Украины. Это очень смешно, потому что это наша граница. Но это слабое место, ахиллесова пята Минских договоренностей – то, что было подписано нашей стороной. К сожалению, мы подписали, что нам передают под контроль нашу границу только после выборов на временно оккупированных территориях", – признался он.

Зеленский и Путин

Кроме этого, глава государства подчеркнул, что с Путиным у него разные позиции по этому вопросу.

"Мне понравилось, что мы начали это обсуждать. Договорились, что будем говорить об этом более подробно с различными вариантами на следующей встрече в "нормандском формате", – добавил он.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина выступает за изменение тех положений Минских договоренностей, которые касаются восстановления контроля над границей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Встреча в Париже 9 декабря стала первым саммитом в "нормандском формате" с 2016 года. В Елисейском дворце собрались лидеры Украины, Германии, Франции и России – Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин (вся хроника событий собрана здесь).

Зеленский и Путин впервые встретились лично (до этого они общались только по телефону). В рамках саммита президенты Украины и России побеседовали тет-а-тет.

По итогам "нормандской встречи" стороны подписали совместное коммюнике. Были достигнуты договоренности об обмене пленными, полном прекращении огня на Донбассе, разведении войск еще на трех участках и о дальнейшей работе в "нормандском формате".

Зеленский весьма позитивно оценил итоги саммита. Он подчеркнул, что Украине удалось добиться шести поставленных целей без сдачи национальных интересов.

Тем временем Путин заявил о разногласиях с Зеленским по Донбассу.

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